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Олег Харитонов откровенно ответил на вопрос о романе с актрисой Юлией Пересильд

Российский актер Олег Харитонов дал интервью представителям отечественных СМИ. В ходе беседы он дал ответы относительно его возможного романа с Юлией Пересильд.
Олег Харитонов откровенно ответил на вопрос о романе с актрисой Юлией Пересильд

Звезда «Паутины», популярного телесериала, Олег Харитонов, искренне ответил на вопросы журналистов в эфире телепрограммы «Судьба человека». Артист рассказал не только о своих творческих планах и успехах, но и о личном. Журналисты и поклонники селебрити давно обговаривают его отношения с коллегой по цеху Юлией Пересильд, в интервью Харитонов расставил все точки над «і».

Со слов актера, в то время, когда они с Пересильд впервые вместе работали в одном проекте, она еще не была звездой. Наибольшая популярность к Харитонову пришла после роли следователя в сериале «Паутина». В этом же проекте работала тогда еще совсем юная Юлия Пересильд. Интересно, что по сценарию девушка страстно искала любви сыщика, именно это и породило множество слухов об их романе в реальной жизни.

Харитонов назвал прекрасным время, проведенное на съемках сериала, а работу с Пересильд - невероятным удовольствием. Однако на вопрос ведущего шоу Бориса Корчевникова о якобы любви артистов вне сцены, Харитонов ответил отрицательно. По его утверждению, они с Пересильд остались друзьями.

В реальной жизни Харитонову часто не везло в любви, впервые настоящие искренние отношения он нашел почти в сорок лет. Со своей избранницей Светланой он познакомился на занятиях йогой, с ней актер нажил четверых детей. Только увидев девушку, Харитонов по-настоящему влюбился и поцеловал ее. И со временем пара обрела настоящий мир и покой.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:00

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