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Ученые предложили усилить «Армату» беспилотниками и роботами

Ученые, работающие в Саратовском государственном техническом университете им. Гагарина, поделились своими идеями относительно усиления танка «Армата». Специалисты предложили оснастить эту боевую машину беспилотниками и роботами.
Ученые предложили усилить «Армату» беспилотниками и роботами

Новый российский танк «Армата» имеет множество преимуществ, к ним принято относить броню, скорость передвижения, маневренность и боевую мощь. Несмотря на это, у него существуют заметные недостатки, требующие исправлений. Ученые обратили внимание на такой аспект, как получение экипажем информации извне. Специалисты считают, что у танка достаточно «плохое зрение».

Ученые предложили способ усиления «Арматы» в данном направлении. По их мнению, в подобном вопросе могут помочь беспилотники и роботы, работающие вместе с танком. Их предлагают разместить в передней части башни боевой машины в специальных бронекапсулах. Всего их будет две: одна для робота, а другая для беспилотника.

Дроны могут иметь несколько режимов работы: с подключением и свободный. В первом случае они будут соединены с танком тонким кабелем, позволяющим напрямую обмениваться информацией и не бояться радиоэлектронных помех. В свободном полете могут возникнуть подобные проблемы, но зато не будет ограничений в маневренности. Такие решения сделают «Армату» еще более грозным противником на поле боя.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:05

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