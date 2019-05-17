Риск смерти от рака груди может снизить употребление овощей и фруктов





Специалисты наблюдали за участницами в течении 20 лет. Здоровые дамы, которые отказались от диетического жира в пользу овощей и фруктов за восемь лет до выявления опасной патологии, имели на 21% меньший риск летального исхода от рака груди в отличие от тех, кто не менял рациона.Воздействие растительной диеты само по себе не влияет на протекание заболевания и не обеспечивает защиту от него. Если говорить о женщинах, которые давно страдают от рака молочной железы, то на риске смерти употребление овощей и фруктов никак не отразится. Для того, чтобы добиться желаемого результата, важно питаться правильно на протяжении многих лет, отметили ученые.Результаты исследований позволили экспертам сделать вывод: активная физическая активность, уменьшение количества употребляемой жирной еды, изменение диеты имеют профилактическое воздействие на целый ряд болезней, в том числе и рак молочной железы.