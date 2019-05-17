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Риск смерти от рака груди может снизить употребление овощей и фруктов

В Институте рака Дана-Фарбер, расположенном в Бостоне, исследователи выяснили, что регулярное употребление овощей и фруктов поможет снизить риск смерти, вызванный опухолью молочной железы. К такому выводу ученые пришли после эксперимента с участием 49 000 представительниц прекрасного пола с раком груди и без.

Риск смерти от рака груди может снизить употребление овощей и фруктов

Специалисты наблюдали за участницами в течении 20 лет. Здоровые дамы, которые отказались от диетического жира в пользу овощей и фруктов за восемь лет до выявления опасной патологии, имели на 21% меньший риск летального исхода от рака груди в отличие от тех, кто не менял рациона.

Воздействие растительной диеты само по себе не влияет на протекание заболевания и не обеспечивает защиту от него. Если говорить о женщинах, которые давно страдают от рака молочной железы, то на риске смерти употребление овощей и фруктов никак не отразится. Для того, чтобы добиться желаемого результата, важно питаться правильно на протяжении многих лет, отметили ученые.

Результаты исследований позволили экспертам сделать вывод: активная физическая активность, уменьшение количества употребляемой жирной еды, изменение диеты имеют профилактическое воздействие на целый ряд болезней, в том числе и рак молочной железы.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 05:11

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