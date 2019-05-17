Эксперт назвал неожиданные последствия аварии на Чернобыльской АЭС





Выброс радиации в ходе взрыва реактора №4 на ЧАЭС более чем в 400 раз превышал уровень после сброса атомной бомбы на Хиросиму. Вокруг завода была создана зона отчуждения, из которой эвакуировали около 350 тысяч человек, а жесткие ограничения на проживания там действуют и в современности. Радиация сильно повлияла на местную природу, например, лес поблизости после взрыва приобрел рыжий цвет, поэтому предполагалось, что на этом месте будет пустыня. В современности ученые выявили всплеск биоразнообразия, в частности, здесь живут бурые медведи, рыси, волки, лошади Пржевальского и свыше 200 видов птиц. Представители некоторых видов, проживающих в Чернобыле, приобрели особенности внешнего вида, например, лягушки здесь темнее обычных, что, вероятно, помогает им защищаться от радиации. Однако встречаются повышенная численность альбиносов, генетические изменения и уязвимости.Ученые отмечают, что дикая природа могла оказаться более сильной перед радиацией, чем считалось прежде. Всплеск жизни в Чернобыле также связывают с отсутствием человека, который влияет на природу хуже, чем ядерная авария. В будущем здесь планируют открыть природный заповедник, а также на данной территории уже процветает туризм.