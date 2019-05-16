Королевский эксперт: «Меган Маркл сейчас влиятельнее, чем когда-либо»





Летописец королевского рода Великобритании Анна Уайтлок рассказала о том, что сейчас происходит при дворе. Известно, что появление в семье королевы второй невестки Меган Маркл не всеми было воспринято положительно. А после вмешательства в ситуацию отца герцогини Сассекской, положение только ухудшилось.Однако положение женщины не настолько безнадежно, именно сейчас у Меган наиболее сильное положение. Ее влияние, уверена историк, слишком недооценивают. Принц Гарри очень нежно относится к супруге и прислушивается к ее мнению. Большая ошибка - не считаться с таким весомым фактором. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов и популярность Маркл в СМИ. После рождения малыша папарацци буквально преследуют молодую маму, что также может повысить ее значимость в семье.Когда Меган Маркл только входила в монаршую семью, она проявляла незаурядную активность во всем, и сейчас она ничуть не изменила своей манеры. Как настоящая актриса, Меган хорошо чувствует чужие эмоции и умеет манипулировать людьми. И последний «козырь» герцогини – она уже получила одобрение от старших представителей королевского рода, ее приняли не только Елизавета II, но и принц Чарльз. Последний, кстати, очень высоко ценит ее выносливость и умение выстоять в самых разных условиях. Королевский сын даже назвал невестку «вольфрамом», который, как известно, именно за стойкость используется в лампах накаливания. Принц Чарльз уверен, что герцогиня стала прекрасной парой его сыну.