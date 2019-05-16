АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научили смартфон диагностировать ушные инфекции
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Королевский эксперт: «Меган Маркл сейчас влиятельнее, чем когда-либо»

Британский специалист по истории королевской семьи Анна Уайтлок рассказала о нынешней ситуации во дворце монархов. Она считает сейчас Меган Маркл весьма влиятельной особой.
Королевский эксперт: «Меган Маркл сейчас влиятельнее, чем когда-либо»

Летописец королевского рода Великобритании Анна Уайтлок рассказала о том, что сейчас происходит при дворе. Известно, что появление в семье королевы второй невестки Меган Маркл не всеми было воспринято положительно. А после вмешательства в ситуацию отца герцогини Сассекской, положение только ухудшилось.

Однако положение женщины не настолько безнадежно, именно сейчас у Меган наиболее сильное положение. Ее влияние, уверена историк, слишком недооценивают. Принц Гарри очень нежно относится к супруге и прислушивается к ее мнению. Большая ошибка - не считаться с таким весомым фактором. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов и популярность Маркл в СМИ. После рождения малыша папарацци буквально преследуют молодую маму, что также может повысить ее значимость в семье.

Когда Меган Маркл только входила в монаршую семью, она проявляла незаурядную активность во всем, и сейчас она ничуть не изменила своей манеры. Как настоящая актриса, Меган хорошо чувствует чужие эмоции и умеет манипулировать людьми. И последний «козырь» герцогини – она уже получила одобрение от старших представителей королевского рода, ее приняли не только Елизавета II, но и принц Чарльз. Последний, кстати, очень высоко ценит ее выносливость и умение выстоять в самых разных условиях. Королевский сын даже назвал невестку «вольфрамом», который, как известно, именно за стойкость используется в лампах накаливания. Принц Чарльз уверен, что герцогиня стала прекрасной парой его сыну.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Хилькевич рассказала, сколько раз
Ученые выяснили, почему северный
В Подольске погиб в ДТП водитель
Обновленный ЗРК «Сосна» представят на
Анализ ДНК выявил новую тайну
Motorola представила смартфон One
Алену Савкину раскритиковали за перелет
Сестра Светланы Пермяковой стала
Ученые: Лишний вес повышает риск
Племянница принцессы Дианы Китти
Представлен универсал Focus ST Wagon
К продажам в России готовится планшет
В подлодках проекта “Ясень-М” обнаружен
Эксперты раскрыли точность прогнозов
Семен Слепаков заговорил о возможном
Ангела Меркель подтверждает намерение
Конспирологи: Конец света произойдет в
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова
Третью экс-жену 88-летнего Ивана Красно
Vivo существенно снизила цены на свои
Ученые предложили усилить «Армату»
Наталья Штурм призналась в уважении к
Олег Харитонов откровенно ответил на
Королевский эксперт: «Меган Маркл
BMW опубликовала снимки нового хэтчбека
Представлен компактный смартфон Sony
Мотоциклист погиб в ДТП на подъездной
Австрийские СМИ назвали потенциального
В женской спальне на «Дом-2» опять
Просмотреть все новости