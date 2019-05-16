АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научили смартфон диагностировать ушные инфекции
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Представлен компактный смартфон Sony Xperia Ace

Компания Sony накануне официально презентовала общественности свой новый смартфон Xperia Ace. Стали известны точные характеристики модели и стоимость.
Представлен компактный смартфон Sony Xperia Ace

Sony Xperia Ace окажется компактной, поскольку получит диагональ дисплея в 5 дюймов, в то время как его разрешение составит 2160 х 1080 точек при соотношении сторон 18:9. Работа смартфона будет осуществляться на базе чипа Snapdragon 630. При этом модель станет доступна только в версии с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб — встроенной, при поддержке microSD до 512 Гб. В качестве ОС на Sony Xperia Ace выступит Android 9.0 Pie.

Смартфон будет оснащен основной камерой на 12 Мп с диафрагмой f/1,8. Дактилоскопический сканер расположится сбоку, а аккумулятор мощностью 2 700 мАч сможет поддерживать систему быстрой зарядки.В Японии Sony Xperia Ace выйдет в продажу с 1 июня по цене 444 доллара, а для покупки гаджет станет доступен в сиреневом, белом и черном цветах.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Хилькевич рассказала, сколько раз
Ученые выяснили, почему северный
В Подольске погиб в ДТП водитель
Обновленный ЗРК «Сосна» представят на
Анализ ДНК выявил новую тайну
Motorola представила смартфон One
Алену Савкину раскритиковали за перелет
Сестра Светланы Пермяковой стала
Ученые: Лишний вес повышает риск
Племянница принцессы Дианы Китти
Представлен универсал Focus ST Wagon
К продажам в России готовится планшет
В подлодках проекта “Ясень-М” обнаружен
Эксперты раскрыли точность прогнозов
Семен Слепаков заговорил о возможном
Ангела Меркель подтверждает намерение
Конспирологи: Конец света произойдет в
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова
Третью экс-жену 88-летнего Ивана Красно
Vivo существенно снизила цены на свои
Ученые предложили усилить «Армату»
Наталья Штурм призналась в уважении к
Олег Харитонов откровенно ответил на
Королевский эксперт: «Меган Маркл
BMW опубликовала снимки нового хэтчбека
Представлен компактный смартфон Sony
Мотоциклист погиб в ДТП на подъездной
Австрийские СМИ назвали потенциального
В женской спальне на «Дом-2» опять
Просмотреть все новости