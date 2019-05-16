Представлен компактный смартфон Sony Xperia Ace





Sony Xperia Ace окажется компактной, поскольку получит диагональ дисплея в 5 дюймов, в то время как его разрешение составит 2160 х 1080 точек при соотношении сторон 18:9. Работа смартфона будет осуществляться на базе чипа Snapdragon 630. При этом модель станет доступна только в версии с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб — встроенной, при поддержке microSD до 512 Гб. В качестве ОС на Sony Xperia Ace выступит Android 9.0 Pie.Смартфон будет оснащен основной камерой на 12 Мп с диафрагмой f/1,8. Дактилоскопический сканер расположится сбоку, а аккумулятор мощностью 2 700 мАч сможет поддерживать систему быстрой зарядки.В Японии Sony Xperia Ace выйдет в продажу с 1 июня по цене 444 доллара, а для покупки гаджет станет доступен в сиреневом, белом и черном цветах.