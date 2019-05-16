Партнёрская программа Московского кредитного банка. Новый драйвер развития отрасли





Чтобы войти в программу в качестве агента необходимо заполнить простое заявление на сайте МКБ. Агент, подписавший договор с банком, получает постоянный доступ в электронный кабинет, для того чтобы узнавать статус заявок своих клиентов в режиме реального времени. Начисление вознаграждений для агентов банка будет производиться по прогрессивной шкале, принятой в кредитной организации. Чем больше клиентов привлечет агент, тем более крупное вознаграждение он получит. Более того, если поток клиентов с течением времени от одного агента будет увеличиваться, его вознаграждение так же будет расти. Максимальная комиссия, которую выплатит банк за один договор может составить десять тысяч рублей. Зависеть она будет от тарифа и набора услуг, которые выберет клиент.Для того чтобы стать клиентом банка, нужны только потребность в расчётном счёте и умение сопоставлять предложения.