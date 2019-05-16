Партнёрская программа Московского кредитного банка. Новый драйвер развития отрасли
Московский кредитный банк, это трендсеттер клиентоориентированности банковской отрасли в России. В продолжение своих апрельских тарифов в сегменте малого и среднего бизнеса, по которым ряд привычных банковских услуг, таких как моментальный выпуск корпоративной карты, онлайн-банкинг и многие другие, клиент получал совершенно бесплатно, на первое время или же на постоянной основе. Банк объявил о начале новой агентской программы, направленной на рост числа клиентов из числа предприятий малого и среднего бизнеса, и на увеличение присутствия банка в этом сегменте рынка, пишет РИА LIVE24. Помимо этих целей новая программа сможет послужить драйвером развития представителей этого рыночного сегмента, так как предприятия МСБ смогут участвовать в программе, и как агенты, и как клиенты Московского кредитного банка.
Чтобы войти в программу в качестве агента необходимо заполнить простое заявление на сайте МКБ. Агент, подписавший договор с банком, получает постоянный доступ в электронный кабинет, для того чтобы узнавать статус заявок своих клиентов в режиме реального времени. Начисление вознаграждений для агентов банка будет производиться по прогрессивной шкале, принятой в кредитной организации. Чем больше клиентов привлечет агент, тем более крупное вознаграждение он получит. Более того, если поток клиентов с течением времени от одного агента будет увеличиваться, его вознаграждение так же будет расти. Максимальная комиссия, которую выплатит банк за один договор может составить десять тысяч рублей. Зависеть она будет от тарифа и набора услуг, которые выберет клиент.
Для того чтобы стать клиентом банка, нужны только потребность в расчётном счёте и умение сопоставлять предложения.
Чтобы войти в программу в качестве агента необходимо заполнить простое заявление на сайте МКБ. Агент, подписавший договор с банком, получает постоянный доступ в электронный кабинет, для того чтобы узнавать статус заявок своих клиентов в режиме реального времени. Начисление вознаграждений для агентов банка будет производиться по прогрессивной шкале, принятой в кредитной организации. Чем больше клиентов привлечет агент, тем более крупное вознаграждение он получит. Более того, если поток клиентов с течением времени от одного агента будет увеличиваться, его вознаграждение так же будет расти. Максимальная комиссия, которую выплатит банк за один договор может составить десять тысяч рублей. Зависеть она будет от тарифа и набора услуг, которые выберет клиент.
Для того чтобы стать клиентом банка, нужны только потребность в расчётном счёте и умение сопоставлять предложения.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:59