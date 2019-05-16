В женской спальне на «Дом-2» опять творится жуткий беспорядок
Состав жителей реалити-шоу «Дом-2» меняется, но беспорядок остается былой. В эфире телеканала «ТНТ» продемонстрировали, что творится на сегодняшний день в женской спальне.
Для бдительных телезрителей телестройки «Дом-2» не является секретом, что время от времени руководство проекта устраивает выволочку своим подопечным относительно ужасного беспорядка, который творится в комнатах, где они обитают.
Известно, что общие комнаты убирает технический персонал, а вот кухню и спальни героев телешоу нанятым людям запрещено убирать. Об этом не единожды рассказывала Ксения Бородина и даже Александра Черно, которую злило, что технички оставляют нетронутой ее комнату.
По всей видимости, именно по этому предлогу в женской спальне творится ужасный беспорядок, на который перестали обращать внимание не только участники «Дома-2», но и ведущие проекта.
Телезрители даже вспомнили выпуск, где Бородина во всеуслышание принялась заявлять, что больше не намерена терпеть разбросанных вещей по комнатам и начала выбрасывать их на улицу. По-видимому, у Ксении попросту опустились руки, поэтому она перестала неожиданно появляться в Периметр с подобными ревизиями.
Примечательным является и тот факт, что состав героев реалити-шоу «Дом-2» постоянно меняется, а вот беспорядок остается прежний. Сейчас телезрители принялись активно обсуждать в социальных сетях тот кошмар, который творится в женской комнате. По их мнению, дело не в проекте, а в самих ребятах, которым все равно на то, что их окружает.
Для бдительных телезрителей телестройки «Дом-2» не является секретом, что время от времени руководство проекта устраивает выволочку своим подопечным относительно ужасного беспорядка, который творится в комнатах, где они обитают.
Известно, что общие комнаты убирает технический персонал, а вот кухню и спальни героев телешоу нанятым людям запрещено убирать. Об этом не единожды рассказывала Ксения Бородина и даже Александра Черно, которую злило, что технички оставляют нетронутой ее комнату.
По всей видимости, именно по этому предлогу в женской спальне творится ужасный беспорядок, на который перестали обращать внимание не только участники «Дома-2», но и ведущие проекта.
Телезрители даже вспомнили выпуск, где Бородина во всеуслышание принялась заявлять, что больше не намерена терпеть разбросанных вещей по комнатам и начала выбрасывать их на улицу. По-видимому, у Ксении попросту опустились руки, поэтому она перестала неожиданно появляться в Периметр с подобными ревизиями.
Примечательным является и тот факт, что состав героев реалити-шоу «Дом-2» постоянно меняется, а вот беспорядок остается прежний. Сейчас телезрители принялись активно обсуждать в социальных сетях тот кошмар, который творится в женской комнате. По их мнению, дело не в проекте, а в самих ребятах, которым все равно на то, что их окружает.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:14