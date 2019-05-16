Эксперт по питанию: Рацион россиян беден на овощи и фрукты





Российские граждане меньше употребляют овощи, фрукты, бахчевые, ягоды и «молочку». Заявление специалиста прозвучало в ходе III Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии. По словам профессора, наиболее популярной продукцией является соль, сахар, кондитерские изделия и животный жир.Были приведены статистические данные, подтверждающие негативное влияние вредных продуктов на здоровье человека. Так, почти 50% хронических болезней у взрослых жителей связаны с неправильной, несбалансированной структурой питания. Среди патологий, вызванных нарушением пищевого статуса, специалист назвала ожирение, сахарный диабет, подагру, остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания.В РФ от избыточного веса страдают до 54% представителей сильного пола и 59% женщин. Лишний вес способен укоротить жизнь индивида на пять лет, а особенно выраженное ожирение – на 15, заключила эксперт.