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Эксперт по питанию: Рацион россиян беден на овощи и фрукты

Рацион россиян оказался очень бедным на овощи и фрукты. О проблемах питания рассказала Алла Погожева, являющаяся ведущим научным сотрудником Федерального испытательного центра питания и биотехнологии.

Эксперт по питанию: Рацион россиян беден на овощи и фрукты

Российские граждане меньше употребляют овощи, фрукты, бахчевые, ягоды и «молочку». Заявление специалиста прозвучало в ходе III Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии. По словам профессора, наиболее популярной продукцией является соль, сахар, кондитерские изделия и животный жир.

Были приведены статистические данные, подтверждающие негативное влияние вредных продуктов на здоровье человека. Так, почти 50% хронических болезней у взрослых жителей связаны с неправильной, несбалансированной структурой питания. Среди патологий, вызванных нарушением пищевого статуса, специалист назвала ожирение, сахарный диабет, подагру, остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания.

В РФ от избыточного веса страдают до 54% представителей сильного пола и 59% женщин. Лишний вес способен укоротить жизнь индивида на пять лет, а особенно выраженное ожирение – на 15, заключила эксперт.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:47

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