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Австрийские СМИ назвали потенциального зачинщика Третьей мировой войны

Австрийское издание Contra Magazin посвятило материал теме противостояния США и Израиля против Ирана. Журналисты отметили, что противоречия этих стран могут стать причиной Третьей мировой войны, а главным ее зачинщиком является именно Тель-Авив.
Австрийские СМИ назвали потенциального зачинщика Третьей мировой войны

Издание Contra Magazin напомнило читателям основные события, случившиеся за последний год вокруг отношений между США и Ираном. В мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки, подписанной Бараком Обамой. Чуть позже стало известно, что США вводит санкции против Тегерана в сфере экспорта нефти.

Важное место в подобном обострении отношений между Соединенными штатами и Ираном занимает Израиль. Вашингтон является надежным сторонником Тель-Авива и не раз демонстрировал это на практике. Недавно США заявили о том, что готовы разместить 120-тысячную армию на Ближнем Востоке, если Иран не прекратит разработку ядерной программы. Такие действия, отмечают австрийские журналисты, могут спровоцировать начало Третьей мировой войны, сообщает издание «ПолитРоссия».

Эксперты заявили, в данном конфликте также важна позиция ЕС и Великобритании. Лондон является прямым союзником Тель-Авива, но Брюссель выступает против политики Трампа в отношении Ирана.



 
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Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:21

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