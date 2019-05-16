Побрившаяся налысо Дарья Мельникова показала фигуру после родов

Дарья Мельникова разместила обновление на странице в Instagram. Актриса опубликовала снимок, сделанный на яхте. Звезда «Папиных дочек» облокотилась на борт судна, а ее купальник и короткий топ позволили показать свою фигуру. Артистка уже не первый раз демонстрирует собственную форму после недавних родов, состоявшихся в конце прошлого года. На снимок также попал ее старший сын, Артур, стоящий рядом с ней. В описании к публикации звезда разместила текст новостного материала, посвященного ее фигуре. Артистка отметила, что уважает работу журналистов, но подобные работы постоянно поднимают ей настроение.Несмотря на то, что Дарья Мельникова разместила очередной снимок со своей фигурой, наибольшее внимание подписчиков привлекла не она. Самые активные обсуждения касались новой прически актрисы. Звезда побрилась налысо, чем сильно удивила даже самых преданных поклонников. Несмотря на это, среди них нашлись те, кому понравился новый стиль артистки. Такие фанаты напомнили, что это модная тенденция, набирающая обороты в западных странах.