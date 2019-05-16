Путин: Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика
Железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика. Соответствующее заявление прозвучало от Владимира Путина, выступавшего в рамках медиафорума ОНФ.
По словам президента, строительство ЖД-части моста закончится к концу 2019 года. Как известно, открытие автомобильной части конструкции состоялось в мае прошлого года и с тех пор движение на нем не прерывалось. В Керченском проливе часто бывает шторм, но работа моста осуществлялась в штатном режиме, а его состояние в непрерывном режиме контролируется.
За год по Крымскому мосту осуществили проезд около 5 миллионов автомобилей. Благодаря его строительству на полуостров были привлечены туристы, которым интересны виды, достопримечательности и история Крыма. Как отмечается на страницах издания "ПолитЭксперт", к настоящему времени мост через Керченский пролив выступает наиболее длинным в России.
По словам президента, строительство ЖД-части моста закончится к концу 2019 года. Как известно, открытие автомобильной части конструкции состоялось в мае прошлого года и с тех пор движение на нем не прерывалось. В Керченском проливе часто бывает шторм, но работа моста осуществлялась в штатном режиме, а его состояние в непрерывном режиме контролируется.
За год по Крымскому мосту осуществили проезд около 5 миллионов автомобилей. Благодаря его строительству на полуостров были привлечены туристы, которым интересны виды, достопримечательности и история Крыма. Как отмечается на страницах издания "ПолитЭксперт", к настоящему времени мост через Керченский пролив выступает наиболее длинным в России.
Экономика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:35