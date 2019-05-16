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Ольга Рапунцель опять напомнила Марине Африкантовой о ее возрасте

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель в очередной раз напомнила возлюбленной Романа Капаклы – Марине Африкантовой о ее возрасте. Длинноволосая красавица поспешила поинтересоваться у блондинки, уж не в 40 ли лет она планирует обзаводиться наследниками.

Ольга Рапунцель опять напомнила Марине Африкантовой о ее возрасте

Как стало известно, на телепроекте «Спаси свою любовь» ребром встал вопрос деторождения. Претендовавшая на должность «Хозяин дома» Рапунцель посчитала, что самым главным ее достоинством является то, что она уже стала матерью. Ольга сделает все возможное для того, чтобы приучить коллектив к развитию и уходу за маленькими детьми.

Нужно сказать, что душевный подъем молодой мамы не вызвал заслуженного понимания у ее коллег по съемочной площадке. После чего Рапунцель перешла к «атаке», а начала Ольга с Марины Африкантовой.

Ольга Рапунцель опять напомнила Марине Африкантовой о ее возрасте

Во время общения с Майей Донцовой, Александрой Черно и невестой Капаклы Рапунцель сделала громкое заявление, которое в итоге и привело к конфликту. «Бренд» телестройки «Дом-2» заявила, что никто из пар, которые находятся в Периметре, не готовы к наследникам, а также опять напомнила Африкантовой о ее возрасте.

Отметим, что последнее Ольга высказала только после того, как Марина попыталась парировать ей. Более того, Рапунцель довольно грубо полюбопытствовала у Африкантовой, не собирается ли она обзаводиться детьми в 40 лет.

«В 35, в 40?.. Нет, ну это просто вопрос, это не утверждение...» - заявила Ольга Марине на общей кухне.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:12

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