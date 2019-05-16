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Певица МакSим впервые после аварии выступит с концертом в Ташкенте

Менеджер Марины Максимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, Маргарита Соколова проинформировала фанатов, что певица готовится к выступлению. Исполнительница впервые после аварии появится в Ташкенте с концертной программой.

Певица МакSим впервые после аварии выступит с концертом в Ташкенте

МакSим прошла курс реабилитации в московской клинике после ДТП, во время которого получила серьезные травмы. Неприятное известие об аварии сообщила поклонникам Марины Максимовой ее директор. На днях в Instagram-аккаунте Маргариты Соколовой появились сведения о скором возвращении звезды на сцену. 25 мая исполнительница порадует своим концертом жителей Ташкента. По словам представителя МакSим, знаменитость чувствует себя лучше, поэтому медики одобрили идею с выступлением.

Сама поп-дива не давала комментариев касательно произошедшего, но недавно коротко обратилась ко всем фанатам со словами благодарности за поддержку и подарки. Артистка призналась, что скучает по своей благодарной аудитории.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:27

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