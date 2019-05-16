Илья Яббаров в алкогольном опьянении проговорился о сценарии на «Дом-2»
Один из самых скандальных участников проекта «Спаси свою любовь» Илья Яббаров проговорился о сценарии на реалити-шоу. Стоит отметить, что обмолвился о схемах редакторов «Дома-2» бывший возлюбленный Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) находясь в нетрезвом состоянии.
Нужно сказать, что до последнего телезрители «Дома-2» не верили, что Илья Яббаров и Маргарита Ларченко навсегда покинули Периметр. Многие фолловеры предполагали, что это всего лишь слухи, на которые не следует обращать внимания. Впрочем, выяснилось, что пара на самом деле больше не является участниками скандальной телестройки.
Отметим, что некоторые поклонники даже вспомнили, как недавно Яббаров признался в Сети, что продлил контракт с продюсерами реалити-шоу, а также указывал на то, что будь его воля, он бы остался в Периметре до самой пенсии.
Как бы то ни было, но именно горячительные напитки сделали свое дело. Телезрителям пришлось стать очевидцами того, как пьяный Илья начал бегать по съемочной площадке и кричать на каждом шагу, что навсегда покидает проект, так как не является «нелюдем».
Следует подчеркнуть, что перед уходом Яббаров наговорил много лишнего и теперь ему явно никогда не предложат вернуться обратно на телестройку «Дом-2». Саратовской шансонье, по всей видимости, не думая о последствиях, в алкогольном опьянении проговорился о сценарии на реалити-шоу.
По словам Ильи, руководство и телеведущие «Дома-2» просто-таки обязаны благодарить его за то, что он беспрекословно исполнял все их правила и условия игры.
Нужно сказать, что до последнего телезрители «Дома-2» не верили, что Илья Яббаров и Маргарита Ларченко навсегда покинули Периметр. Многие фолловеры предполагали, что это всего лишь слухи, на которые не следует обращать внимания. Впрочем, выяснилось, что пара на самом деле больше не является участниками скандальной телестройки.
Отметим, что некоторые поклонники даже вспомнили, как недавно Яббаров признался в Сети, что продлил контракт с продюсерами реалити-шоу, а также указывал на то, что будь его воля, он бы остался в Периметре до самой пенсии.
Как бы то ни было, но именно горячительные напитки сделали свое дело. Телезрителям пришлось стать очевидцами того, как пьяный Илья начал бегать по съемочной площадке и кричать на каждом шагу, что навсегда покидает проект, так как не является «нелюдем».
Следует подчеркнуть, что перед уходом Яббаров наговорил много лишнего и теперь ему явно никогда не предложат вернуться обратно на телестройку «Дом-2». Саратовской шансонье, по всей видимости, не думая о последствиях, в алкогольном опьянении проговорился о сценарии на реалити-шоу.
По словам Ильи, руководство и телеведущие «Дома-2» просто-таки обязаны благодарить его за то, что он беспрекословно исполнял все их правила и условия игры.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:51