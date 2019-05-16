Ученые научили смартфон диагностировать ушные инфекции





Согласно статистике, более половины обращений к педиатру связано с ушными инфекциями, поэтому возможность их обнаружение на дому сделает жизнь многих людей проще, а также снизит нагрузку на врачей. Ученые разработали метод диагностики, основанный на звуках. Во время образования ушных инфекций за барабанной перепонкой образуется жидкость, способная провоцировать дальнейшее развитию заболевания.Ученые научили смартфон определять подобные ситуации, использовав для этого машинное обучение, загрузив в приложение тысячи историй болезни. Механизм работы диагностирования крайне прост. Устройство посылает в ухо определенный сигнал, а затем улавливает отраженный звук. Его форма завесит от того, есть ли за барабанной перепонкой жидкость или нет. Для всего этого человеку понадобится смартфон, приложение и лист бумаги, скрученный в воронку.Тестирование показало, что диагностика с помощью смартфона имеет точность 85%. Ученые смогли точно определить 5 ушных инфекций из 5, а также установили, что заболевания нет в 9 случаях из 10. Затем тестирование проводили посторонние люди, их результаты: 6 инфекций из 6, и 18 здоровых ушей из 19.