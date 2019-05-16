«Курс на лето» от МКБ: сниженные ставки для новых клиентов
Новое сезонное предложение от Московского кредитного банка появилось на рынке 16 мая. Кредит наличными на сумму до трех миллионов рублей по сниженной ставке от 10,5% годовых. Акция называется «Курс на лето» и доступна новым клиентам банка, сообщает РИА LIVE24.
- В этом году мы уже проводили акционные программы по кредитам и увидели, что они пользуются большой популярностью. Мы рассчитываем, что новая сезонная акция с выгодной процентной ставкой поможет людям решить свои актуальные финансовые задачи, а нам – расширить клиентскую базу, - рассказал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.
Сезонное предложение подразумевает потребительский вредит на сумму от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, которые можно получить на срок до 15 лет по ставке от 10,5% годовых без поручителей и залога. Срок рассмотрения заявки - от одного часа, одобрение действует в течение месяца.
Как отметили в банке, условия акции не распространяются на действующих или бывших клиентов Московского кредитного банка, а также на индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.
- В этом году мы уже проводили акционные программы по кредитам и увидели, что они пользуются большой популярностью. Мы рассчитываем, что новая сезонная акция с выгодной процентной ставкой поможет людям решить свои актуальные финансовые задачи, а нам – расширить клиентскую базу, - рассказал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.
Сезонное предложение подразумевает потребительский вредит на сумму от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, которые можно получить на срок до 15 лет по ставке от 10,5% годовых без поручителей и залога. Срок рассмотрения заявки - от одного часа, одобрение действует в течение месяца.
Как отметили в банке, условия акции не распространяются на действующих или бывших клиентов Московского кредитного банка, а также на индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:26