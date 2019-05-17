АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике
EUR 72.37 USD 64.56
Курс валют на 17.05.2019

Россия может начать сооружение обсерваторий на Луне

Отечественные ученые заявили о перспективе сооружения обсерваторий на Луне в конце 2020-х - начале 2030-х годов. Об этом изданию ТАСС рассказал Лев Зеленый, представитель Института космических исследований Российской академии наук.

Россия может начать сооружение обсерваторий на Луне

Лев Зеленый озвучил вероятное время начала строительства обсерваторий на Луне: конец 20-х - начало 30-х годов. По словам исследователя, сведения, полученные с помощью этих стационарных сооружений, могут быть полезны при освоении сателлита Земли. На первом этапе возможно размещение на Луне двух научных центров, но не исключено, что в будущем их количество возрастет.

Ученый рассказал, что первыми «строителями» исследовательских объектов будут роботы, но окончательные работы, необходимые для ввода их в эксплуатацию, произведут люди. Оборудование для сооружения обсерваторий будет доставляться на естественный спутник Земли сверхтяжелым носителем.

Благодаря размещению научных платформ на Луне специалисты смогут проводить исследования космоса, которые с Земли сделать невозможно. Речь идет, например, об улавливании радиоизлучения далеких объектов в других звездных системах.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 03:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россия может начать сооружение
Анастасия Волочкова назвала в Instagram
Эксперт назвал неожиданные последствия
Звезде сериала "Воронины" Станиславу
Google Translate научили имитировать
Концерн Nissan разработал автопилот
Армия США выбрала разработчиков
Телесериал «Чудотворцы» с Дэниэлом
Спидраннер установил рекорд по
В Испании суд оправдал певицу Шакиру по
Ученые описали управляющую движениями
Сергей Жуков открыл в Крыму кафе «Папа
Киркоров поздравил Баскова с успехом
Татьяна Буланова выпустила новую
Компания Koenigsegg выпустит дешевый
Ученые рассказали о внеземном
"Первый канал" 24 мая покажет прямой
Ученые узнали причины неэффективности
Сергей Полунин и Елена Ильиных
«Мы не в ответе за своих родителей»:
Раскрыта дата бракосочетания Сергея
Салон Bentley Flying Spur получит
В Череповце собутыльники зарезали
«Кинул кирпич в машину»: Настасья
Анна Хилькевич рассказала, сколько раз
Ученые выяснили, почему северный
В Подольске погиб в ДТП водитель
Обновленный ЗРК «Сосна» представят на
Анализ ДНК выявил новую тайну
Motorola представила смартфон One
Просмотреть все новости