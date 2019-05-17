Россия может начать сооружение обсерваторий на Луне
Отечественные ученые заявили о перспективе сооружения обсерваторий на Луне в конце 2020-х - начале 2030-х годов. Об этом изданию ТАСС рассказал Лев Зеленый, представитель Института космических исследований Российской академии наук.
Лев Зеленый озвучил вероятное время начала строительства обсерваторий на Луне: конец 20-х - начало 30-х годов. По словам исследователя, сведения, полученные с помощью этих стационарных сооружений, могут быть полезны при освоении сателлита Земли. На первом этапе возможно размещение на Луне двух научных центров, но не исключено, что в будущем их количество возрастет.
Ученый рассказал, что первыми «строителями» исследовательских объектов будут роботы, но окончательные работы, необходимые для ввода их в эксплуатацию, произведут люди. Оборудование для сооружения обсерваторий будет доставляться на естественный спутник Земли сверхтяжелым носителем.
Благодаря размещению научных платформ на Луне специалисты смогут проводить исследования космоса, которые с Земли сделать невозможно. Речь идет, например, об улавливании радиоизлучения далеких объектов в других звездных системах.
Лев Зеленый озвучил вероятное время начала строительства обсерваторий на Луне: конец 20-х - начало 30-х годов. По словам исследователя, сведения, полученные с помощью этих стационарных сооружений, могут быть полезны при освоении сателлита Земли. На первом этапе возможно размещение на Луне двух научных центров, но не исключено, что в будущем их количество возрастет.
Ученый рассказал, что первыми «строителями» исследовательских объектов будут роботы, но окончательные работы, необходимые для ввода их в эксплуатацию, произведут люди. Оборудование для сооружения обсерваторий будет доставляться на естественный спутник Земли сверхтяжелым носителем.
Благодаря размещению научных платформ на Луне специалисты смогут проводить исследования космоса, которые с Земли сделать невозможно. Речь идет, например, об улавливании радиоизлучения далеких объектов в других звездных системах.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 03:09