Россия может начать сооружение обсерваторий на Луне





Лев Зеленый озвучил вероятное время начала строительства обсерваторий на Луне: конец 20-х - начало 30-х годов. По словам исследователя, сведения, полученные с помощью этих стационарных сооружений, могут быть полезны при освоении сателлита Земли. На первом этапе возможно размещение на Луне двух научных центров, но не исключено, что в будущем их количество возрастет.Ученый рассказал, что первыми «строителями» исследовательских объектов будут роботы, но окончательные работы, необходимые для ввода их в эксплуатацию, произведут люди. Оборудование для сооружения обсерваторий будет доставляться на естественный спутник Земли сверхтяжелым носителем.Благодаря размещению научных платформ на Луне специалисты смогут проводить исследования космоса, которые с Земли сделать невозможно. Речь идет, например, об улавливании радиоизлучения далеких объектов в других звездных системах.