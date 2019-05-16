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Серийные поставки учебного комплекса «Адъютант» начнутся в 2020 году

Серийные поставки военного учебного комплекса «Адъютант» начнутся в 2020 году. В данный момент его готовят к госиспытаниям.
Серийные поставки учебного комплекса «Адъютант» начнутся в 2020 году

Учебно-тренировочный комплекс «Адъютант» способен создавать весьма сложную обстановку для систем ПВО. Это достигается за счёт одновременного использования нескольких мишеней с разними типами двигателей и принципом полёта. Всего в небо можно выпустить до шести аппаратов. Также конструкторы отметили, что все они являются многоразовыми. Ещё одним плюсом «Адъютанта» является возможность создавать разные условия для систем ПВО от самых простых, до очень сложных. Последнее подразумевает наведение сразу на все шесть мишеней, двигающихся с разными скоростями, по разной траектории и принцип работы которых также отличается.

Государственные испытания «Адъютанта» должны были начаться ещё в апреле, но их пришлось перенести. Причиной стала необходимость демонстрации нового учебного комплекса коллегам из Белоруссии. Теперь же боевая единица готовится к проведению важнейших испытаний и по их завершению начнётся серийное производство.



 
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Технологии
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 17:20

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