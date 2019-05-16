«Дом-2»: Вика Комиссарова соврала, что живет в Краснодаре
Вновь пришедшая на телестройку «Дом-2» Виктория Комиссарова соврала, что живет в Краснодаре. Выяснилось, что блондинка на самом деле родом из Беларуси.
Не секрет, что недавно в Периметр вернули некоторых участников «Дома-2», многие из которых покинули проект со скандалом. Судя по эфирам, руководство проекта дало Виктории определенные указания, а если быть точнее, во что бы то ни стало вернуть симпатию бывшего возлюбленного Антона Шоки.
Как бы то ни было, но молодому человеку больше не интересна Комиссарова, о чем он то и дело заявляет на Лобном месте и на тет-а-тетах. Вчера, 15 мая, в эфир вышел выпуск, в котором Вика, общаясь с ведущей «Дома-2» Ольгой Орловой, случайно проговорилась, что на самом деле живет не в Краснодаре, как заявляла на первом приходе, а в Минске.
Также Комиссарова призналась Орловой, что хорошо знает Шоки, поэтому уже давно не испытывает к нему симпатии. По словам Виктории, «у нее в Минске» все люди очень хорошо друг друга знают и близко общаются и ей не единожды указывали на то, что Антон ей не подходит.
Нужно сказать, что телезрители тут же зацепились за слова Комиссаровой. Оказывается, многие из них до сих пор помнят то Лобное место, когда в Периметре впервые появилась Вика и заявила коллективу, что живет в городе Краснодар.
Отметим, что некоторые поклонники реалити-шоу «Дом-2» сейчас весьма осторожно относятся к тем героям проекта, которых вернули в Периметр. Вполне вероятно, что своим враньем Виктория в очередной раз лишь даст повод зрителям не доверять участникам телестройки.
Не секрет, что недавно в Периметр вернули некоторых участников «Дома-2», многие из которых покинули проект со скандалом. Судя по эфирам, руководство проекта дало Виктории определенные указания, а если быть точнее, во что бы то ни стало вернуть симпатию бывшего возлюбленного Антона Шоки.
Как бы то ни было, но молодому человеку больше не интересна Комиссарова, о чем он то и дело заявляет на Лобном месте и на тет-а-тетах. Вчера, 15 мая, в эфир вышел выпуск, в котором Вика, общаясь с ведущей «Дома-2» Ольгой Орловой, случайно проговорилась, что на самом деле живет не в Краснодаре, как заявляла на первом приходе, а в Минске.
Также Комиссарова призналась Орловой, что хорошо знает Шоки, поэтому уже давно не испытывает к нему симпатии. По словам Виктории, «у нее в Минске» все люди очень хорошо друг друга знают и близко общаются и ей не единожды указывали на то, что Антон ей не подходит.
Нужно сказать, что телезрители тут же зацепились за слова Комиссаровой. Оказывается, многие из них до сих пор помнят то Лобное место, когда в Периметре впервые появилась Вика и заявила коллективу, что живет в городе Краснодар.
Отметим, что некоторые поклонники реалити-шоу «Дом-2» сейчас весьма осторожно относятся к тем героям проекта, которых вернули в Периметр. Вполне вероятно, что своим враньем Виктория в очередной раз лишь даст повод зрителям не доверять участникам телестройки.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:11