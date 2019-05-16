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«Дом-2»: Вика Комиссарова соврала, что живет в Краснодаре

Вновь пришедшая на телестройку «Дом-2» Виктория Комиссарова соврала, что живет в Краснодаре. Выяснилось, что блондинка на самом деле родом из Беларуси.

«Дом-2»: Вика Комиссарова соврала, что живет в Краснодаре

Не секрет, что недавно в Периметр вернули некоторых участников «Дома-2», многие из которых покинули проект со скандалом. Судя по эфирам, руководство проекта дало Виктории определенные указания, а если быть точнее, во что бы то ни стало вернуть симпатию бывшего возлюбленного Антона Шоки.

Как бы то ни было, но молодому человеку больше не интересна Комиссарова, о чем он то и дело заявляет на Лобном месте и на тет-а-тетах. Вчера, 15 мая, в эфир вышел выпуск, в котором Вика, общаясь с ведущей «Дома-2» Ольгой Орловой, случайно проговорилась, что на самом деле живет не в Краснодаре, как заявляла на первом приходе, а в Минске.

Также Комиссарова призналась Орловой, что хорошо знает Шоки, поэтому уже давно не испытывает к нему симпатии. По словам Виктории, «у нее в Минске» все люди очень хорошо друг друга знают и близко общаются и ей не единожды указывали на то, что Антон ей не подходит.

«Дом-2»: Вика Комиссарова соврала, что живет в Краснодаре

Нужно сказать, что телезрители тут же зацепились за слова Комиссаровой. Оказывается, многие из них до сих пор помнят то Лобное место, когда в Периметре впервые появилась Вика и заявила коллективу, что живет в городе Краснодар.

Отметим, что некоторые поклонники реалити-шоу «Дом-2» сейчас весьма осторожно относятся к тем героям проекта, которых вернули в Периметр. Вполне вероятно, что своим враньем Виктория в очередной раз лишь даст повод зрителям не доверять участникам телестройки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:11

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