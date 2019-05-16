Нагиев прокомментировал сведения о накрутке голосов на «Голос. Дети» в пользу дочки Алсу
Известный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал предварительные результаты проверки голосования в финале шоу «Голос. Дети». Артист отметил, что не видел итоговых документов, поэтому не может говорить о накрутке голосов в пользу дочери Алсу.
Дмитрий Нагиев не раз заявлял, что не собирается являться ведущим «заведомо проплаченных программ». Именно поэтому его позиция относительно скандала вокруг финального голосования на шоу «Голос. Дети» вызывала наибольший интерес среди зрителей. Актер был одним из тех, кто изначально высказался за проведение расследования данной ситуации.
Журналисты связались с Дмитрием Нагиевым и поинтересовались его мнением относительно результатов предварительной проверки Group-IB, представленных 16 мая. Актер отметил, что слышал об этом, но не видел никаких документов, поэтому не может детально прокомментировать эту ситуацию. Знаменитость собирается подождать оглашения результатов со стороны «Первого канала», ведь очень важно, примет ли руководство телеканала такой отчет или нет, сообщает издание «National News».
Дмитрий Нагиев отметил, что вел и будет вести исключительно правдивые передачи, поэтому он ждет итогов проверки не меньше остальных. При этом актер отметил, что говорить об его уходе из «Голос. Дети» слишком рано.
Дмитрий Нагиев не раз заявлял, что не собирается являться ведущим «заведомо проплаченных программ». Именно поэтому его позиция относительно скандала вокруг финального голосования на шоу «Голос. Дети» вызывала наибольший интерес среди зрителей. Актер был одним из тех, кто изначально высказался за проведение расследования данной ситуации.
Журналисты связались с Дмитрием Нагиевым и поинтересовались его мнением относительно результатов предварительной проверки Group-IB, представленных 16 мая. Актер отметил, что слышал об этом, но не видел никаких документов, поэтому не может детально прокомментировать эту ситуацию. Знаменитость собирается подождать оглашения результатов со стороны «Первого канала», ведь очень важно, примет ли руководство телеканала такой отчет или нет, сообщает издание «National News».
Дмитрий Нагиев отметил, что вел и будет вести исключительно правдивые передачи, поэтому он ждет итогов проверки не меньше остальных. При этом актер отметил, что говорить об его уходе из «Голос. Дети» слишком рано.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:05