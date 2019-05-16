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Ученые создали слуховой аппарат, выделяющий голос определенного человека

Мозг выделяет определенные звуки, наиболее интересные человеку, и делает их громче, а остальные – тише. Обычный слуховой аппарат не имеет подобной функции, но ученые создали прототип, способный отделять голос определенных людей от всех остальных.
Ученые создали слуховой аппарат, выделяющий голос определенного человека

Подобная проблема сильно мешает людям, имеющим глухоту легкой и средней степени. Слуховые аппараты действительно позволяют им слышать звуки окружающего мира, но эти устройства действуют слишком топорно. Группа ученых решила исправить ситуацию и создала собственное устройство, не имеющее описанной проблемы.

Данный слуховой аппарат подключается напрямую к мозгу и отслеживает его активность. Это позволяет людям буквально сильной мысли управлять им и подсказывать, какие звуки делать громче, а какие – тише. Ученые провели эксперимент на больных эпилепсией, им предложили послушать два голоса – мужской и женский. Сначала они должны были сконцентрироваться на первом, а затем – на втором. После этого устройство улавливало мозговые волны и на их основании выбирало приоритетный голос. Затем происходил процесс сортировки – отдельные звуки группировались вместе, а другие рассеивались, тем самым их громкость снижалась, сообщает издание «21mm.ru».

Тесты показали эффективность такого слухового аппарата, но ученые отказались раскрывать метод, позволяющий устройству совершать подобные действия. По мнению специалистов, такие модели могут появится не раньше, чем через 5 лет.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:40

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