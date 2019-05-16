В Сети обнародовали даты выхода новых Kia Sorento, Xceed и Kia Optima
На днях в Сети обнародовали даты выхода новых автомобилей Kia Sorento, Xceed и Kia Optima. Журналисты узнали, что новинки встанут на конвейер уже в этом году.
Согласно данным, содержащимся в специальной таблице, производство Kia Optima запустят в августе 2019 года. Гибридный универсал Ceed планируют выпустить в сентябре. Что касается субкомпактного кроссовера Xceed, то его выхода следует ожидать месяцем позднее. Известно, что потенциальные покупатели смогут приобрести новинку и в полноприводной модификации.
В 2019 году компания Kia приступит к производству нового седана. Речь идет о модели с обозначением FCEV, который получить водородную силовую установку.
Согласно данным, содержащимся в специальной таблице, производство Kia Optima запустят в августе 2019 года. Гибридный универсал Ceed планируют выпустить в сентябре. Что касается субкомпактного кроссовера Xceed, то его выхода следует ожидать месяцем позднее. Известно, что потенциальные покупатели смогут приобрести новинку и в полноприводной модификации.
В 2019 году компания Kia приступит к производству нового седана. Речь идет о модели с обозначением FCEV, который получить водородную силовую установку.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:33