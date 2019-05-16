«Я жалкий и дешевый нищеброд»: Ксения Собчак позавидовала гардеробной Филиппа Киркорова
Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак позавидовала гардеробной Народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова. По словам скандальной тележурналистки, побывав в гостях у Короля, она поняла, что является «жалким и дешевым нищебродом».
Вчера, 15 мая 37-летняя Ксения Собчак официально представила миру свой свежий выпуск на YouTube-шоу, главным героем которого в этот раз стал 52-летний Филипп Киркоров. Нужно сказать, что эта серия довольно быстро стала популярной в Сети.
Отметим, что и в этот раз Ксения решила «напроситься» к своему герою домой, чтобы показать поклонникам, как же живет их кумир. Впрочем, как видно, Король российской эстрады не был против таких гостей и с удовольствием провел Собчак экскурсию по своему дому и даже гардеробной.
Как заявляет телезнаменитость, она стала первым журналистом, которому Киркоров показал, где находится огромная коллекция его нарядов, обуви и головных уборов.
Стоит сказать, что Собчак очень поразил размер гардеробной Филиппа, о чем она поспешила рассказать у себя на странице в Instagram. Ксения опубликовала длинный пост, где заявила, что после посещения огромной раздевальни Киркорова считает себя «жалким и дешевым нищебродом».
К слову, эстрадный исполнитель признался на шоу «Осторожно, Собчак!», что страдает от ониомании. Подчеркнем, что ониоманией страдают те люди, которым постоянно хочется что-то купить.
Впрочем, Киркоров поспешил оправдать себя, указав на то, что его профессия не дает ему возможности появляться в обществе в одном и том же наряде.
Вчера, 15 мая 37-летняя Ксения Собчак официально представила миру свой свежий выпуск на YouTube-шоу, главным героем которого в этот раз стал 52-летний Филипп Киркоров. Нужно сказать, что эта серия довольно быстро стала популярной в Сети.
Отметим, что и в этот раз Ксения решила «напроситься» к своему герою домой, чтобы показать поклонникам, как же живет их кумир. Впрочем, как видно, Король российской эстрады не был против таких гостей и с удовольствием провел Собчак экскурсию по своему дому и даже гардеробной.
Как заявляет телезнаменитость, она стала первым журналистом, которому Киркоров показал, где находится огромная коллекция его нарядов, обуви и головных уборов.
Стоит сказать, что Собчак очень поразил размер гардеробной Филиппа, о чем она поспешила рассказать у себя на странице в Instagram. Ксения опубликовала длинный пост, где заявила, что после посещения огромной раздевальни Киркорова считает себя «жалким и дешевым нищебродом».
К слову, эстрадный исполнитель признался на шоу «Осторожно, Собчак!», что страдает от ониомании. Подчеркнем, что ониоманией страдают те люди, которым постоянно хочется что-то купить.
Впрочем, Киркоров поспешил оправдать себя, указав на то, что его профессия не дает ему возможности появляться в обществе в одном и том же наряде.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:43