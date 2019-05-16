Lexus отзывает 420 автомобилей из-за проблем с шинами в России





Об этом заявил представитель компании ООО «Тойота Мотор», являющейся официальным дилером японского бренда в России. У 420 автомобилей моделей LS 500 и LS 350 имеются проблемы с колесными дисками и шинами типа run-flat. Причиной послужила некорректная сборка и ошибки в процессе работы конвейера. Это может привести к трещинам в упрочненном слое боковой, что чревато снижением давления в шине и ее нагреванием. Подобные неполадки могут привести к отслоению протектора в случае большого пробега автомобиля. В последствии такие проблемы способны спровоцировать нарушение устойчивости транспортного средства и стать причиной аварийных ситуаций во время движения.Дилеры Lexus в России уже начали оповещать владельцев LS 500 и LS 350, попадающих под отзыв. Всем им необходимо приехать в ближайшие центры, где будут производиться работы по замене шин на новые. В случае, если колесные диски также пострадали из-за данной проблемы – обновят и их. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно. Если дилеры Lexus самостоятельно не связались с владельцем – последний может сам сделать это по официальным номерам сети японского бренда в России.