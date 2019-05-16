Эксперты назвали самые ожидаемые автомобильные новинки 2019 года
Эксперты назвали пять самых ожидаемых автомобильных новинок 2019 года доступных на территории России. Неоспоримым лидером оказался Renault Arkana.
Именно Renault Arkana стал не только самым ожидаемым кроссовером на российском рынке, но и самым рекламируемым внедорожником. Сама марка очень полюбилась автолюбителям за свою надёжность, экономичность и доступные цены. Вероятнее всего именно поэтому к выходу Renault Arkana приковано столько внимания. Новинку стоит ожидать уже летом. Похожие черты и у второго купеообразного внедорожника в списке – Geely SX11. Главным его отличием от конкурентов является процесс создания совместно с инженерами Volvo. Таким образом машина может похвастаться повышенной надёжностью.
Тройку лидеров замыкает Mercedes-AMG A35. У хэтчбека имеется 300-сильный бензиновый мотор, работающий в паре с роботизированной КПП на семь скоростей. Многих порадует система полного привода 4Matic с возможностью перенаправить до 50% крутящего момента на заднюю ось даже с включённым передним приводом. На четвёртом месте удобно расположилась версия LADA Largus после рестайлинга. Она приобрела корпоративный «X-образный» стиль и улучшенный салон. Замыкает пятёрку лучших переработанный Toyota RAV4. Пока точно неизвестно, когда именно стоит ожидать появление этого кроссовера на авторынке России, но производитель обещает выпустить его до конца 2019 года.
Именно Renault Arkana стал не только самым ожидаемым кроссовером на российском рынке, но и самым рекламируемым внедорожником. Сама марка очень полюбилась автолюбителям за свою надёжность, экономичность и доступные цены. Вероятнее всего именно поэтому к выходу Renault Arkana приковано столько внимания. Новинку стоит ожидать уже летом. Похожие черты и у второго купеообразного внедорожника в списке – Geely SX11. Главным его отличием от конкурентов является процесс создания совместно с инженерами Volvo. Таким образом машина может похвастаться повышенной надёжностью.
Тройку лидеров замыкает Mercedes-AMG A35. У хэтчбека имеется 300-сильный бензиновый мотор, работающий в паре с роботизированной КПП на семь скоростей. Многих порадует система полного привода 4Matic с возможностью перенаправить до 50% крутящего момента на заднюю ось даже с включённым передним приводом. На четвёртом месте удобно расположилась версия LADA Largus после рестайлинга. Она приобрела корпоративный «X-образный» стиль и улучшенный салон. Замыкает пятёрку лучших переработанный Toyota RAV4. Пока точно неизвестно, когда именно стоит ожидать появление этого кроссовера на авторынке России, но производитель обещает выпустить его до конца 2019 года.
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 16:18