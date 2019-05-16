Эксперты назвали самые ожидаемые автомобильные новинки 2019 года





Именно Renault Arkana стал не только самым ожидаемым кроссовером на российском рынке, но и самым рекламируемым внедорожником. Сама марка очень полюбилась автолюбителям за свою надёжность, экономичность и доступные цены. Вероятнее всего именно поэтому к выходу Renault Arkana приковано столько внимания. Новинку стоит ожидать уже летом. Похожие черты и у второго купеообразного внедорожника в списке – Geely SX11. Главным его отличием от конкурентов является процесс создания совместно с инженерами Volvo. Таким образом машина может похвастаться повышенной надёжностью.Тройку лидеров замыкает Mercedes-AMG A35. У хэтчбека имеется 300-сильный бензиновый мотор, работающий в паре с роботизированной КПП на семь скоростей. Многих порадует система полного привода 4Matic с возможностью перенаправить до 50% крутящего момента на заднюю ось даже с включённым передним приводом. На четвёртом месте удобно расположилась версия LADA Largus после рестайлинга. Она приобрела корпоративный «X-образный» стиль и улучшенный салон. Замыкает пятёрку лучших переработанный Toyota RAV4. Пока точно неизвестно, когда именно стоит ожидать появление этого кроссовера на авторынке России, но производитель обещает выпустить его до конца 2019 года.