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Ольга Бузова на шоу «Студия Союз» получила удар током за свою глупость

Новоиспеченная российская артистка Ольга Бузова на известном телешоу «Студия Союз» получила удар током за свою глупость. Судя по реакции поющей телеведущей, она не ожидала, что это будет настолько больно.

Ольга Бузова на шоу «Студия Союз» получила удар током за свою глупость

Каждый четверг на телеканале «ТНТ» выходит свежая серия телепередачи «Студия Союз». Нужно сказать, что это первый в России комедийно-музыкальный проект, осуществлением которого занимается всем известная компания «Comedy Club». В каждой новой серии на съемочной площадке появляется две знаменитости, которым необходимо принимать участие в различных конкурсах.

В этот раз на телешоу «Студия Союз» пригласили телеведущую реалити-шоу «Дом-2» и певицу Ольгу Бузову. Считанные часы назад на официальной страничце в Instagram телеканала «ТНТ» появилось несколько отрывков из выпуска, который выйдет в эфир уже сегодня.

Выяснилось, что исполнительница очень сильно пострадала за свою несообразительность, так как не смогла выполнить одно из заданий. Отметим, что за свою глупость Бузова получила удар током. Свой провал Ольга объяснила довольно просто.

Ольга Бузова на шоу «Студия Союз» получила удар током за свою глупость

По словам телезнаменитости, она просто не знала ни одного слова из списка, который ей предложили повторить.

«Я лицо «ТНТ», а вы так со мной!» Мне больно было...» - заявила Бузова, когда ее ударили током.

Нужно сказать, что видеоролик довольно быстро стал популярным в социальных сетях. Меньше чем за сутки его посмотрели почти один миллион раз, а под записью продолжают оставлять большое количество комментариев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:34

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