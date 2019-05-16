Ольга Серябкина снялась в прозрачной одежде без бюстгальтера

На кадрах Ольга Серябкина томно смотрит в камеру и накручивает на палец прядь волос. Артистка запечатлена лежащей на простынях в прозрачной одежде и без бюстгальтера. В подписи к публикации артистка отметила: “Я мчала к тебе, чтобы сказать, что не скучаю”. В комментариях поклонники осыпали Серябкину комплиментами, отметив прекрасный внешний вид звезды.Экс-солистка группы SEREBRO совсем недавно начала сольную карьеру, когда заявила о решении выступать под псевдонимом Molly. В начале 2019 года популярный коллектив полностью обновил свой состав.