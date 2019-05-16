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Ольга Серябкина снялась в прозрачной одежде без бюстгальтера

Отечественная исполнительница Ольга Серябкина показала публике снимки, для которых позирует в прозрачной одежде, не надев бюстгальтер. Серию фотографий экс-участница группы SEREBRO опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Ольга Серябкина снялась в прозрачной одежде без бюстгальтера

На кадрах Ольга Серябкина томно смотрит в камеру и накручивает на палец прядь волос. Артистка запечатлена лежащей на простынях в прозрачной одежде и без бюстгальтера. В подписи к публикации артистка отметила: “Я мчала к тебе, чтобы сказать, что не скучаю”. В комментариях поклонники осыпали Серябкину комплиментами, отметив прекрасный внешний вид звезды.

Экс-солистка группы SEREBRO совсем недавно начала сольную карьеру, когда заявила о решении выступать под псевдонимом Molly. В начале 2019 года популярный коллектив полностью обновил свой состав.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:32

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