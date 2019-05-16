Ксения Бородина и Ольга Бузова озвучили список претендентов на уход с «Дом-2»
Телеведущие реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и Ольга Бузова озвучили список кандидатов на уход за ворота. По словам телезнаменитостей, именно этих участников телестройки они считают «лишними персонажами».
Еженедельно на ток-шоу «Бородина против Бузовой» озвучиваются имена героев «Дома-2», которые находятся в шаге от ухода за Периметр. Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск, в котором Ксения и Ольга в очередной раз обратили свое внимание на участников, не выполняющих основную задачу проекта.
В этот раз в список снова не попали такие ребята, как Валерий Блюменкранц, Юлия Щеглова и Ирина Пингвинова. По слухам, недавно с участниками «Дома-2» перезаключили контракт и именно поэтому руководство «Дома-2» отправило их на Сейшельские острова.
Нужно сказать, что для многих телезрителей список Бузовой и Бородиной не стал сюрпризом, ведь они и сами, по их заявлениям, понимают, что именно этих ребят следует отправить за ворота.
В списке претендентов на уход с «Дома-2» оказалась Тамара Конькова, которая, кстати, отсутствовала на съемочной площадке телешоу «Бородина против Бузовой». Также в перечне оказался Рашид Гаунуллов, от «тухлости» которого, как оказалось, страдают не только зрители и коллектив реалити-шоу, но и ведущие.
Тройку кандидатов на уход на этой неделе закрыла Анастасия Стецевьят. По словам блондинки, она не строила отношений в Периметре только потому, что ей никто не нравился кроме Захара Саленко. К слову, ранее парень ухаживал за девушкой, однако она отказала ему.
Еженедельно на ток-шоу «Бородина против Бузовой» озвучиваются имена героев «Дома-2», которые находятся в шаге от ухода за Периметр. Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск, в котором Ксения и Ольга в очередной раз обратили свое внимание на участников, не выполняющих основную задачу проекта.
В этот раз в список снова не попали такие ребята, как Валерий Блюменкранц, Юлия Щеглова и Ирина Пингвинова. По слухам, недавно с участниками «Дома-2» перезаключили контракт и именно поэтому руководство «Дома-2» отправило их на Сейшельские острова.
Нужно сказать, что для многих телезрителей список Бузовой и Бородиной не стал сюрпризом, ведь они и сами, по их заявлениям, понимают, что именно этих ребят следует отправить за ворота.
В списке претендентов на уход с «Дома-2» оказалась Тамара Конькова, которая, кстати, отсутствовала на съемочной площадке телешоу «Бородина против Бузовой». Также в перечне оказался Рашид Гаунуллов, от «тухлости» которого, как оказалось, страдают не только зрители и коллектив реалити-шоу, но и ведущие.
Тройку кандидатов на уход на этой неделе закрыла Анастасия Стецевьят. По словам блондинки, она не строила отношений в Периметре только потому, что ей никто не нравился кроме Захара Саленко. К слову, ранее парень ухаживал за девушкой, однако она отказала ему.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:03