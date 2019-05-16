Певица Глюкоза появилась на выставке в пикантной блузке с глубоким декольте

Звезда пришла на выставку “Faces” Данила Головкина, которого назвала своим другом в публикации в Instagram-аккаунте. Артистка показала, как выглядела на мероприятии в новом видео, но фанаты не оценили ее наряд. Певица выбрала белую полупрозрачную блузку с глубоким декольте и черные брюки с высоким поясом. Свой образ она дополнила красной помадой и черной сумочкой, но поклонники раскритиковали звезду в комментариях. Многие отметили вульгарность выреза и заметили отсутствие белья.В своей записи Наталья Ионова-Чистякова поблагодарила Данила Головкина за выставку, отметив, что фотограф многим подарил массу историй, образов и настроений. Также артистка подчеркнула, что за каждым великим мужчиной стоит его женщина, поблагодарив отдельно Ксению Березовскую.