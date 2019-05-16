АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Меньшая доза химиотерапии более эффективна для пожилых пациентов
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Промсвязьбанк проводит выставку «Бизнес в объективе» на вокзалах Петербурга и Москвы

Специалисты Промсвязьбанка анонсировали открытие выставки, получившей название «Бизнес в объективе». Мероприятие, посвященное предпринимательству и его связи с экономической сферой, должно пройти на железнодорожных вокзалах Петербурга и Москвы.
Промсвязьбанк проводит выставку «Бизнес в объективе» на вокзалах Петербурга и Москвы

В Промсвязьбанке с 16 мая решили провести выставку в преддверии ПМЭФ. В этот раз проект продлится до 15 июня и будет реализован на Ленинградском и Московском вокзалах. Стенды со снимками и историями успешных предпринимателей разместят в зонах, где прибывают и отправляются поезда. Сообщается, участниками мероприятия окажутся представители отечественных производственных корпораций, выпускающих пищевые товары, одежду и мебель.

Клиенты Промсвязьбанка, задействованные в программе «Бизнес в объективе», вносят свой вклад в улучшение экономики регионов. В 2019 году проекту исполняется 5 лет. За этот период организаторы провели более 200 подобных мероприятий и привлекли к участию более 700 руководителей компаний.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Темная материя пробивает бреши
Возмущенный народ призывает СМИ
Минпромторг пересмотрит бюджет для
ИИ может быть послан Антихристом и
Эксперты рассказали о шести опасных
Ксения Бородина и Ольга Бузова озвучили
Ученые рассказали, как стать успешным
Group-IB обнаружила накрутку голосов за
Данные сотни российских туристических
Nintendo выпустят новую игру Pokemon
Промсвязьбанк проводит выставку «Бизнес
Эксперты назвали 5 причин желания
Минприроды планирует к лету рассчитать
На 3D-изображениях показали изменение
Анастасия Волочкова на отдыхе получила
Valve выпустила Steam Link для iOS и
Эксперты: Некоторые сахарозаменители
Елена Перминова призналась, что она с
Специалисты дали рекомендации по борьбе
Samsung Galaxy Note 10 Pro 5G получит
Российские дилеры снизили цены на
В Москве провели первую трансплантацию
Принц Гарри рассказал о первых
Ученые составили рейтинг самых пьющих
В Волгоградской области в протоке
В США 5-летний мальчик принес в детский
Наташа Королева купила платье за
В телефонах Finney, выпускаемых
Ученые: Питание матери в старшем
В Госдуме хотят запустить программу
Просмотреть все новости