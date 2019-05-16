Промсвязьбанк проводит выставку «Бизнес в объективе» на вокзалах Петербурга и Москвы





В Промсвязьбанке с 16 мая решили провести выставку в преддверии ПМЭФ. В этот раз проект продлится до 15 июня и будет реализован на Ленинградском и Московском вокзалах. Стенды со снимками и историями успешных предпринимателей разместят в зонах, где прибывают и отправляются поезда. Сообщается, участниками мероприятия окажутся представители отечественных производственных корпораций, выпускающих пищевые товары, одежду и мебель.Клиенты Промсвязьбанка, задействованные в программе «Бизнес в объективе», вносят свой вклад в улучшение экономики регионов. В 2019 году проекту исполняется 5 лет. За этот период организаторы провели более 200 подобных мероприятий и привлекли к участию более 700 руководителей компаний.