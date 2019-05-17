Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике





Станислав Дужников родился в Саранске в 1973 году, а рос он в семье медиков. Вспоминая свое детство актер часто отмечал, что оно было счастливым, его радовала близость природы и возможность ощущать себя свободным. Однако в подростковом возрасте его родители развелись, поэтому с 7 класса воспитывала внука преимущественно его бабушка.В населенном пункте Старое Шайгово будущий актер обзавелся навыками готовки, ему нередко приходилось выполнять различную работу по дому, а после перехода в новую школу юноша подался в театральный кружок. Однако его задействовали как рабочую силу, а спустя время пригласили в спектакль “Золушка”, где он воплотил мачеху. Этот опыт настолько увлек Дужникова, что он твердо решил стать профессионалом актерского мастерства.Деятель пытался поступить в КазГИК, но в том году набирали курс для местного драмтеатра. Студентам было необходимо знать татарский язык, поэтому будущий кумир миллионов вернулся в родной город и поступил в Саранск, пытаясь стать режиссером, но уже через год бросил учебу и отправился в Москву, надеясь стать студентом Щукинского училища. Дужникова ожидали несколько резких отказов со стороны приемной комиссии, на фоне чего он поступил в МИСИ.В молодости артист терпел бедность, рассчитывая только на свои силы. В студенческие годы он снял комнату в обмен на помощь по хозяйству, а закрепившись в столице он смог посылать материальную помощь родителям. В то время он не оставлял попытки пробиться в Щукинское училище, поступив с четвертого раза. Учеба была закончена в 1998 году, после чего Дужников попал в театр имени Николая Гоголя, где на протяжение двух лет ему предлагали преимущественно второстепенные образы в нескольких постановках.В проекте “Фабрика театральных событий” артист получил опыт в антрепризе, сотрудничая с известными центрами. В начале 2000-х Дужникова позвали в труппу во главе с Арменом Джигарханяном, где актер проработал 8 лет. Вскоре на талант восходящей звезды внимание обратил Олег Табаков, решив пригласить его на работу в МХТ имени Чехова. В интервью актер признавался, что работать в таком театре считается большой удачей для любого артиста, а благосклонное расположение режиссера ему польстило.Дебют в кино Станислава Дужникова состоялся в 1995 году, когда он, будучи полноправным студентом Щукинского училища, воплотил в эпизодической сцене роль парня в красной рубахе, которого зрители видели в фильме “Барышня-крестьянка”. После этого работал в малозаметных ролях, но прорывом для его карьеры стал опыт работы в фильме “ДМБ”. Зрители запомнили артиста в образе разгильдяя Бомбы, а вскоре артист закрепил свое положение в комедии “Даун Хаус”. Любителям сериалов детективного направления актер запомнился благодаря роли в популярном проекте “Каменская-2”.Новая волна популярности Станислава Дужникова наступила в 2007 году, когда экраны увидела лента “Параграф 78”, а с 2009 года с ним ассоциируется образ Леонида из сериала “Воронины”. Ради воплощения амплуа нелепого, полного, но доброго правоохранителя актер набрал 20 кг веса за 2 месяца. По словам Дужникова, он не сожалел о фигуре, поскольку образ в сериале ему сильно понравился. В современности актер по-прежнему снимается в кино и играет в театре, а также озвучивает фильмы и выступает режиссером некоторых проектов.Первой супругой артиста является актриса Кристина Бабушкина, с которой он познакомился на праздновании дня рождения друга. Отношения пары развивались медленно, но вскоре влюбленные сыграли свадьбу и в их семье появилась дочь Устинья Дужникова. Публика считала союз пары стойким, но в 2010 году актеры расстались. По словам бывших супругов, страсть из их брака ушла, но они сумели сохранить теплые отношения, занимаясь совместным воспитанием дочери.На данный момент спутницей именинника является флорист и дизайнер Катерина Волга, которая владеет салоном на Патриарших прудах. Деталями личной жизни актер не делится с широкой публикой, но, согласно слухам, актер сделал возлюбленной предложение. Фанаты заметили, что с 2016 года их кумир заметно похудел и при росте 191 см его вес составляет около 90 кг. В 2019 году артист был задействован в мюзикле “Чудеса за два часа”, успев получить еще несколько серьезных предложений в разных проектах.