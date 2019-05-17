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Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике
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Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике

Заслуженный артист России Станислав Дужников 17 мая празднует день рождения — артисту исполняется 46 лет. Известность актер получил благодаря роли в сериале “Воронины”, а сейчас он является одним из самых популярных актеров современности. Артист не соответствует общепринятому образу кинозвезды, благодаря чему ему удалось завоевать признание миллионов фанатов по всему СНГ.
Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике

Станислав Дужников родился в Саранске в 1973 году, а рос он в семье медиков. Вспоминая свое детство актер часто отмечал, что оно было счастливым, его радовала близость природы и возможность ощущать себя свободным. Однако в подростковом возрасте его родители развелись, поэтому с 7 класса воспитывала внука преимущественно его бабушка.
Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике

В населенном пункте Старое Шайгово будущий актер обзавелся навыками готовки, ему нередко приходилось выполнять различную работу по дому, а после перехода в новую школу юноша подался в театральный кружок. Однако его задействовали как рабочую силу, а спустя время пригласили в спектакль “Золушка”, где он воплотил мачеху. Этот опыт настолько увлек Дужникова, что он твердо решил стать профессионалом актерского мастерства.
Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике

Деятель пытался поступить в КазГИК, но в том году набирали курс для местного драмтеатра. Студентам было необходимо знать татарский язык, поэтому будущий кумир миллионов вернулся в родной город и поступил в Саранск, пытаясь стать режиссером, но уже через год бросил учебу и отправился в Москву, надеясь стать студентом Щукинского училища. Дужникова ожидали несколько резких отказов со стороны приемной комиссии, на фоне чего он поступил в МИСИ.
Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике

В молодости артист терпел бедность, рассчитывая только на свои силы. В студенческие годы он снял комнату в обмен на помощь по хозяйству, а закрепившись в столице он смог посылать материальную помощь родителям. В то время он не оставлял попытки пробиться в Щукинское училище, поступив с четвертого раза. Учеба была закончена в 1998 году, после чего Дужников попал в театр имени Николая Гоголя, где на протяжение двух лет ему предлагали преимущественно второстепенные образы в нескольких постановках.
Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике

В проекте “Фабрика театральных событий” артист получил опыт в антрепризе, сотрудничая с известными центрами. В начале 2000-х Дужникова позвали в труппу во главе с Арменом Джигарханяном, где актер проработал 8 лет. Вскоре на талант восходящей звезды внимание обратил Олег Табаков, решив пригласить его на работу в МХТ имени Чехова. В интервью актер признавался, что работать в таком театре считается большой удачей для любого артиста, а благосклонное расположение режиссера ему польстило.
Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике

Дебют в кино Станислава Дужникова состоялся в 1995 году, когда он, будучи полноправным студентом Щукинского училища, воплотил в эпизодической сцене роль парня в красной рубахе, которого зрители видели в фильме “Барышня-крестьянка”. После этого работал в малозаметных ролях, но прорывом для его карьеры стал опыт работы в фильме “ДМБ”. Зрители запомнили артиста в образе разгильдяя Бомбы, а вскоре артист закрепил свое положение в комедии “Даун Хаус”. Любителям сериалов детективного направления актер запомнился благодаря роли в популярном проекте “Каменская-2”.
Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике

Новая волна популярности Станислава Дужникова наступила в 2007 году, когда экраны увидела лента “Параграф 78”, а с 2009 года с ним ассоциируется образ Леонида из сериала “Воронины”. Ради воплощения амплуа нелепого, полного, но доброго правоохранителя актер набрал 20 кг веса за 2 месяца. По словам Дужникова, он не сожалел о фигуре, поскольку образ в сериале ему сильно понравился. В современности актер по-прежнему снимается в кино и играет в театре, а также озвучивает фильмы и выступает режиссером некоторых проектов.
Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике

Первой супругой артиста является актриса Кристина Бабушкина, с которой он познакомился на праздновании дня рождения друга. Отношения пары развивались медленно, но вскоре влюбленные сыграли свадьбу и в их семье появилась дочь Устинья Дужникова. Публика считала союз пары стойким, но в 2010 году актеры расстались. По словам бывших супругов, страсть из их брака ушла, но они сумели сохранить теплые отношения, занимаясь совместным воспитанием дочери.
Звезде сериала "Воронины" Станиславу Дужникову 46 лет: Долгий путь к славе и интересные факты об имениннике

На данный момент спутницей именинника является флорист и дизайнер Катерина Волга, которая владеет салоном на Патриарших прудах. Деталями личной жизни актер не делится с широкой публикой, но, согласно слухам, актер сделал возлюбленной предложение. Фанаты заметили, что с 2016 года их кумир заметно похудел и при росте 191 см его вес составляет около 90 кг. В 2019 году артист был задействован в мюзикле “Чудеса за два часа”, успев получить еще несколько серьезных предложений в разных проектах.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:03

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