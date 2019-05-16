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Минобороны РФ получило второй из шести военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А

Минобороны РФ получило очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, его военным передало предприятие «Авиастар-СП». Всего до конца 2019 года планируется постройка и принятие на вооружение еще четырех подобных воздушных машин.
Минобороны РФ получило второй из шести военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А

Такую информацию сообщила Объединенная авиастроительная корпорация, владеющая АО «Авиастар-СП». В пресс-релизе сказано, что второй Ил-76МД-90А был передан Минобороны России. Документы подписаны тремя сторонами: военными, директором АО «ОАК-ТС» и руководителем АО «Авиастар-СП». Переданный военно-транспортный самолет имеет заводской номер 110 и стал вторым из шести, запланированных на 2019 год. Еще один был поставлен военным 2 апреля.

Первые контракты на Ил-76МД-90А были заключены еще в 2012 году. Согласно ним, АО «Авиастар-СП» построит 39 подобных самолетов, но точные сроки не уточнялись. При этом сообщалось, что всего военные РФ хотят получить на свое вооружение более 100 подобных боевых машин.

Ил-76МД-90А – это модернизированная версия Ил-76. Военно-транспортный самолет получил серьезные изменения, что значительно увеличило его возможности. Он оснащен новым пилотажно-навигационным комплексом, системой автоматического управления и современным средствами связи. Воздушная машина располагает «стеклянной кабиной», двигателем ПС-90А-76, усиленным шасси и модифицированным крылом.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:40

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