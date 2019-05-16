Минобороны РФ получило второй из шести военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А





Такую информацию сообщила Объединенная авиастроительная корпорация, владеющая АО «Авиастар-СП». В пресс-релизе сказано, что второй Ил-76МД-90А был передан Минобороны России. Документы подписаны тремя сторонами: военными, директором АО «ОАК-ТС» и руководителем АО «Авиастар-СП». Переданный военно-транспортный самолет имеет заводской номер 110 и стал вторым из шести, запланированных на 2019 год. Еще один был поставлен военным 2 апреля.Первые контракты на Ил-76МД-90А были заключены еще в 2012 году. Согласно ним, АО «Авиастар-СП» построит 39 подобных самолетов, но точные сроки не уточнялись. При этом сообщалось, что всего военные РФ хотят получить на свое вооружение более 100 подобных боевых машин.Ил-76МД-90А – это модернизированная версия Ил-76. Военно-транспортный самолет получил серьезные изменения, что значительно увеличило его возможности. Он оснащен новым пилотажно-навигационным комплексом, системой автоматического управления и современным средствами связи. Воздушная машина располагает «стеклянной кабиной», двигателем ПС-90А-76, усиленным шасси и модифицированным крылом.