Минпромторг пересмотрит бюджет для льготных автокредитов





В 2018 году Минпромторг уже выделял 9,2 млрд рублей на льготное автокредитование на территории России, но данные средства быстро закончились и банки завершили программу из-за отсутствия денег уже в мае. Позже, из-за снижения спроса на этот сегмент автомобилей, финансирование снизили до 3 млрд рублей. Теперь же, отметили эксперты, требуется вновь пересмотреть бюджет. В Минпромторге планируется дополнительно выделить до 656 млн рублей для повышения спроса на транспортные средства.Аналитики сомневаются, что подобные меры помогут увеличить спрос на автомобили. Они объяснили причину возможного провала. Дело в том, что Минпромторг намерен незначительно увеличить финансирование только одного направления транспортных средств. В частности, сделать основное усилие на бюджетные машины. В свою очередь другие направления, включая премиальные направления, пока не рассматриваются.