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Минпромторг пересмотрит бюджет для льготных автокредитов

Минпромторг РФ пересмотрит бюджет для льготных автокредитов в 2019 году. Это позволит возобновить государственную поддержку на бюджетный сегмент транспортных средств.
Минпромторг пересмотрит бюджет для льготных автокредитов

В 2018 году Минпромторг уже выделял 9,2 млрд рублей на льготное автокредитование на территории России, но данные средства быстро закончились и банки завершили программу из-за отсутствия денег уже в мае. Позже, из-за снижения спроса на этот сегмент автомобилей, финансирование снизили до 3 млрд рублей. Теперь же, отметили эксперты, требуется вновь пересмотреть бюджет. В Минпромторге планируется дополнительно выделить до 656 млн рублей для повышения спроса на транспортные средства.

Аналитики сомневаются, что подобные меры помогут увеличить спрос на автомобили. Они объяснили причину возможного провала. Дело в том, что Минпромторг намерен незначительно увеличить финансирование только одного направления транспортных средств. В частности, сделать основное усилие на бюджетные машины. В свою очередь другие направления, включая премиальные направления, пока не рассматриваются.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 15:19

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