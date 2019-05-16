Ученые: Темная материя пробивает бреши в Млечном Пути





Ученые отмечают, мелкие галактики постоянно поглощаются более крупными, за счет чего становятся частью последних. Очень часто после таких событий возникают звездные потоки. Они представляют собой разорванные и вытянутые мелкие галактики, поглощенные более крупными собратьями. В Млечном Пути науке известны десятки таких звездных потоков, но один из них привлек внимание ученых.GD-1, так он называется, имеет бреши, пробитые сильной энергией. Ученые отмечают, у таких трещин в самом центре звездного потока может быть только 3 объяснения: огромные звезды, сверхмассивная черная дыра или темная энергия. Первый вариант маловероятен, так как астрономы не фиксировали никаких подобных событий. Второй – практически невозможен, так как ученые не могли не заметить влияние сверхмассивной черной дыры на эту часть Млечного Пути.Поэтому остается последний вариант – темная материя. Она получила такое название из-за того, что ее невозможно заметить. Темная материя взаимодействует с другими объектами только гравитацией. Эти огромные сгустки вещества есть во всей Вселенной и оставляют ее основу, поэтому их движение способно создавать бреши не только в звездных потоках, но и в галактиках.