Ученые: Темная материя пробивает бреши в Млечном Пути
Американские ученые обнаружили необычное явление – бреши в галактике Млечный Путь. Они провели изучение вопроса и предположили, что ответственным за это может быть темная материя, точнее ее огромные сгустки, воздействующие на звездные потоки.
Ученые отмечают, мелкие галактики постоянно поглощаются более крупными, за счет чего становятся частью последних. Очень часто после таких событий возникают звездные потоки. Они представляют собой разорванные и вытянутые мелкие галактики, поглощенные более крупными собратьями. В Млечном Пути науке известны десятки таких звездных потоков, но один из них привлек внимание ученых.
GD-1, так он называется, имеет бреши, пробитые сильной энергией. Ученые отмечают, у таких трещин в самом центре звездного потока может быть только 3 объяснения: огромные звезды, сверхмассивная черная дыра или темная энергия. Первый вариант маловероятен, так как астрономы не фиксировали никаких подобных событий. Второй – практически невозможен, так как ученые не могли не заметить влияние сверхмассивной черной дыры на эту часть Млечного Пути.
Поэтому остается последний вариант – темная материя. Она получила такое название из-за того, что ее невозможно заметить. Темная материя взаимодействует с другими объектами только гравитацией. Эти огромные сгустки вещества есть во всей Вселенной и оставляют ее основу, поэтому их движение способно создавать бреши не только в звездных потоках, но и в галактиках.
Ученые отмечают, мелкие галактики постоянно поглощаются более крупными, за счет чего становятся частью последних. Очень часто после таких событий возникают звездные потоки. Они представляют собой разорванные и вытянутые мелкие галактики, поглощенные более крупными собратьями. В Млечном Пути науке известны десятки таких звездных потоков, но один из них привлек внимание ученых.
GD-1, так он называется, имеет бреши, пробитые сильной энергией. Ученые отмечают, у таких трещин в самом центре звездного потока может быть только 3 объяснения: огромные звезды, сверхмассивная черная дыра или темная энергия. Первый вариант маловероятен, так как астрономы не фиксировали никаких подобных событий. Второй – практически невозможен, так как ученые не могли не заметить влияние сверхмассивной черной дыры на эту часть Млечного Пути.
Поэтому остается последний вариант – темная материя. Она получила такое название из-за того, что ее невозможно заметить. Темная материя взаимодействует с другими объектами только гравитацией. Эти огромные сгустки вещества есть во всей Вселенной и оставляют ее основу, поэтому их движение способно создавать бреши не только в звездных потоках, но и в галактиках.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:29