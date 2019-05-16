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Ученые: Темная материя пробивает бреши в Млечном Пути

Американские ученые обнаружили необычное явление – бреши в галактике Млечный Путь. Они провели изучение вопроса и предположили, что ответственным за это может быть темная материя, точнее ее огромные сгустки, воздействующие на звездные потоки.
Ученые: Темная материя пробивает бреши в Млечном Пути

Ученые отмечают, мелкие галактики постоянно поглощаются более крупными, за счет чего становятся частью последних. Очень часто после таких событий возникают звездные потоки. Они представляют собой разорванные и вытянутые мелкие галактики, поглощенные более крупными собратьями. В Млечном Пути науке известны десятки таких звездных потоков, но один из них привлек внимание ученых.

GD-1, так он называется, имеет бреши, пробитые сильной энергией. Ученые отмечают, у таких трещин в самом центре звездного потока может быть только 3 объяснения: огромные звезды, сверхмассивная черная дыра или темная энергия. Первый вариант маловероятен, так как астрономы не фиксировали никаких подобных событий. Второй – практически невозможен, так как ученые не могли не заметить влияние сверхмассивной черной дыры на эту часть Млечного Пути.

Поэтому остается последний вариант – темная материя. Она получила такое название из-за того, что ее невозможно заметить. Темная материя взаимодействует с другими объектами только гравитацией. Эти огромные сгустки вещества есть во всей Вселенной и оставляют ее основу, поэтому их движение способно создавать бреши не только в звездных потоках, но и в галактиках.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:29

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