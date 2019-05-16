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ИИ может быть послан Антихристом и станет началом Конца света

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) радует не всех людей, многие видят в нем угрозы. Некоторые уверены, что подобная технология была послана на Землю Антихристом, и именно она проложит ему путь, став началом Конца света.
ИИ может быть послан Антихристом и станет началом Конца света

Такое заявление сделали сторонники теорий заговора, старающиеся найти ответы в священных писаниях. На подобную мысль их натолкнул недавний опрос, проведенный в ЕС. Оказалось, что четверть опрошенных европейцев видят в ИИ замену политикам, не способным эффективно выполнять свои функции. Такие люди уверены, искусственный интеллект может быть более полезным для общества, если возьмет на себя роль в его управлении.

Многие видят в таких тенденциях общественного мнения угрозу, способную стать началом конца для всего человечества. Среди них есть и те, кто сравнили ИИ с Антихристом. Они ссылаются на текст священного писания, где рассказывается об этом предвестнике Конца света. Там сказано, что Антихрист придет на Землю в обличии зверя, причем люди изначально будут ему доверять и помогут осуществить его планы.

Современный мир, отмечают сторонники теорий заговора, пропитан грехом и пороком, что является свидетельством неправильного пути развития. Они приводят в пример политиков мирового уровня, делающих заявления и совершающих действия, которые некоторое время казались недопустимыми и невозможным. У человечества есть надежда, но действовать нужно уже сейчас, уверены такие люди.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:14

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