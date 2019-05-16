ИИ может быть послан Антихристом и станет началом Конца света





Такое заявление сделали сторонники теорий заговора, старающиеся найти ответы в священных писаниях. На подобную мысль их натолкнул недавний опрос, проведенный в ЕС. Оказалось, что четверть опрошенных европейцев видят в ИИ замену политикам, не способным эффективно выполнять свои функции. Такие люди уверены, искусственный интеллект может быть более полезным для общества, если возьмет на себя роль в его управлении.Многие видят в таких тенденциях общественного мнения угрозу, способную стать началом конца для всего человечества. Среди них есть и те, кто сравнили ИИ с Антихристом. Они ссылаются на текст священного писания, где рассказывается об этом предвестнике Конца света. Там сказано, что Антихрист придет на Землю в обличии зверя, причем люди изначально будут ему доверять и помогут осуществить его планы.Современный мир, отмечают сторонники теорий заговора, пропитан грехом и пороком, что является свидетельством неправильного пути развития. Они приводят в пример политиков мирового уровня, делающих заявления и совершающих действия, которые некоторое время казались недопустимыми и невозможным. У человечества есть надежда, но действовать нужно уже сейчас, уверены такие люди.