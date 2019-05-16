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В телефонах Finney, выпускаемых компанией Кенеса Ракишева, обновили криптокошелек

Компания Sirin Labs предоставила пользователям смартфонов Finney новые возможности, улучшив встроенный в прошивку кошелек. Председатель правления Кенес Ракишев рассказал, что опция покупки криптовалюты станет доступна после того, как обновится приложение FINNEY Wallet, пишет rbc.ru
В телефонах Finney, выпускаемых компанией Кенеса Ракишева, обновили криптокошелек

Как это будет работать?

В новом обновлении произведена платежный процессинг Simplex смогли интегрировать в сервис конвертации токенов. Таким образом, уверяет Кенес Ракишев, на базе криптосмартфона FINNEY цифровые монеты можно будет покупать непосредственно через гаджет, пользуясь для этого платежной карой.

Что еще ожидать в обновлении FINNEY?

Добавилась поддержка восьми языков:
• вьетнамский,
• итальянский,
• немецкий,
• румынский,
• словенский,
• тагальский,
• турецкий,
• хинди.
Кроме того в функциональность считывания QR-кодов внесены заметные улучшения, что позволяет сделать работу с устройством более быстрой и комфортной.

Когда начнут работать обновления?

Для того, чтобы все новые функции стали доступны к использованию, владельцам криптосмартфонов следует зайти в Google Play и обновить приложение FINNEY Wallet до актуальной версии. После чего можно наслаждаться открывшимися возможностями криптокошелька.
Sirin Labs — первопроходец на пути внедрения криптокошельков в смартфоны
Кенес Ракишев, руководитель компании Sirin Labs подчеркнул, что именно в Sirin Labs первыми начали встраивать с мобильные телефоны криптовалютные кошельки. Пользователи не проявили большого интереса к устройству Finney, вследствие чего компания вынуждена была уволить 25% сотрудников штаба.

На данный момент в этой сфере ведутся разработки и у южнокорейского гиганта электронного рынка Samsung. Недавно их пресслужба заявила, что в бюджетных моделях смартфонов будут внедряться технологии цифрового хранилища.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 13:26

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