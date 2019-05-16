В телефонах Finney, выпускаемых компанией Кенеса Ракишева, обновили криптокошелек
Компания Sirin Labs предоставила пользователям смартфонов Finney новые возможности, улучшив встроенный в прошивку кошелек. Председатель правления Кенес Ракишев рассказал, что опция покупки криптовалюты станет доступна после того, как обновится приложение FINNEY Wallet, пишет rbc.ru
Как это будет работать? В новом обновлении произведена платежный процессинг Simplex смогли интегрировать в сервис конвертации токенов. Таким образом, уверяет Кенес Ракишев, на базе криптосмартфона FINNEY цифровые монеты можно будет покупать непосредственно через гаджет, пользуясь для этого платежной карой.
Что еще ожидать в обновлении FINNEY?Добавилась поддержка восьми языков:
• вьетнамский,
• итальянский,
• немецкий,
• румынский,
• словенский,
• тагальский,
• турецкий,
• хинди.
Кроме того в функциональность считывания QR-кодов внесены заметные улучшения, что позволяет сделать работу с устройством более быстрой и комфортной.
Когда начнут работать обновления?Для того, чтобы все новые функции стали доступны к использованию, владельцам криптосмартфонов следует зайти в Google Play и обновить приложение FINNEY Wallet до актуальной версии. После чего можно наслаждаться открывшимися возможностями криптокошелька.
Sirin Labs — первопроходец на пути внедрения криптокошельков в смартфоны
Кенес Ракишев, руководитель компании Sirin Labs подчеркнул, что именно в Sirin Labs первыми начали встраивать с мобильные телефоны криптовалютные кошельки. Пользователи не проявили большого интереса к устройству Finney, вследствие чего компания вынуждена была уволить 25% сотрудников штаба.
На данный момент в этой сфере ведутся разработки и у южнокорейского гиганта электронного рынка Samsung. Недавно их пресслужба заявила, что в бюджетных моделях смартфонов будут внедряться технологии цифрового хранилища.
Как это будет работать? В новом обновлении произведена платежный процессинг Simplex смогли интегрировать в сервис конвертации токенов. Таким образом, уверяет Кенес Ракишев, на базе криптосмартфона FINNEY цифровые монеты можно будет покупать непосредственно через гаджет, пользуясь для этого платежной карой.
Что еще ожидать в обновлении FINNEY?Добавилась поддержка восьми языков:
• вьетнамский,
• итальянский,
• немецкий,
• румынский,
• словенский,
• тагальский,
• турецкий,
• хинди.
Кроме того в функциональность считывания QR-кодов внесены заметные улучшения, что позволяет сделать работу с устройством более быстрой и комфортной.
Когда начнут работать обновления?Для того, чтобы все новые функции стали доступны к использованию, владельцам криптосмартфонов следует зайти в Google Play и обновить приложение FINNEY Wallet до актуальной версии. После чего можно наслаждаться открывшимися возможностями криптокошелька.
Sirin Labs — первопроходец на пути внедрения криптокошельков в смартфоны
Кенес Ракишев, руководитель компании Sirin Labs подчеркнул, что именно в Sirin Labs первыми начали встраивать с мобильные телефоны криптовалютные кошельки. Пользователи не проявили большого интереса к устройству Finney, вследствие чего компания вынуждена была уволить 25% сотрудников штаба.
На данный момент в этой сфере ведутся разработки и у южнокорейского гиганта электронного рынка Samsung. Недавно их пресслужба заявила, что в бюджетных моделях смартфонов будут внедряться технологии цифрового хранилища.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:26