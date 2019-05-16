В телефонах Finney, выпускаемых компанией Кенеса Ракишева, обновили криптокошелек

Как это будет работать?



Что еще ожидать в обновлении FINNEY?



Когда начнут работать обновления?







В новом обновлении произведена платежный процессинг Simplex смогли интегрировать в сервис конвертации токенов. Таким образом, уверяет Кенес Ракишев, на базе криптосмартфона FINNEY цифровые монеты можно будет покупать непосредственно через гаджет, пользуясь для этого платежной карой.Добавилась поддержка восьми языков:• вьетнамский,• итальянский,• немецкий,• румынский,• словенский,• тагальский,• турецкий,• хинди.Кроме того в функциональность считывания QR-кодов внесены заметные улучшения, что позволяет сделать работу с устройством более быстрой и комфортной.Для того, чтобы все новые функции стали доступны к использованию, владельцам криптосмартфонов следует зайти в Google Play и обновить приложение FINNEY Wallet до актуальной версии. После чего можно наслаждаться открывшимися возможностями криптокошелька.Sirin Labs — первопроходец на пути внедрения криптокошельков в смартфоныКенес Ракишев, руководитель компании Sirin Labs подчеркнул, что именно в Sirin Labs первыми начали встраивать с мобильные телефоны криптовалютные кошельки. Пользователи не проявили большого интереса к устройству Finney, вследствие чего компания вынуждена была уволить 25% сотрудников штаба.На данный момент в этой сфере ведутся разработки и у южнокорейского гиганта электронного рынка Samsung. Недавно их пресслужба заявила, что в бюджетных моделях смартфонов будут внедряться технологии цифрового хранилища.