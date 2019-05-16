Данные сотни российских туристических агентств оказались в открытом доступе





Утечка произошла в туристическом агентстве «Слетать.ру», в базе данных которого хранилась информация о многих российских компаниях. Примечательно, что в открытом доступе оказались даже личные данные клиентов организация. Любой желающий мог посмотреть направление, рейсы, время отъезда и пребывания, а также паспортные данные. Остались неизвестными исключительно реквизиты, с которых произведена оплата тура. Работники агентства «Слетать.ру» быстро устранили уязвимость и закрыли доступ к базам данных.Несмотря на это, ущерб оценить очень сложно. Об этом сообщили эксперты по информационной безопасности. Сам факт открытого доступа позволил увидеть множество личной информации граждан, и она могла помочь злоумышленникам. В связи с этим все отдыхающие должны помнить о необходимости внимательно относиться к любым изменениям в туристической путёвке и согласовывать это лично с представителями турагентства.