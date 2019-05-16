В Волгоградской области в протоке утонул 10-летний школьник





Инцидент имел место 15 мая на хуторе Ларинский, входящем в состав Алексеевского района. В результате процессуальной проверки Новоаннинского МрСО СУ СКР области установлено, что днем погибший школьник в компании сестры отправился посетить друга. Мальчик проживал по соседству, но вместе они пошли на местную протоку. В процессе купания 10-летний житель Волгоградской области внезапно начал тонуть, а его родственница незамедлительно отправилась за помощью. Родственники и жители села не смогли спасти ребенка, к моменту извлечения из воды он уже был мертв.Сейчас продолжается выяснение обстоятельств ЧП. Отмечается, что семья погибшего мальчика имеет положительную характеристику и не стоит на учете органов системы профилактики.