Анастасия Волочкова на отдыхе получила травму ноги

Известная балерина в настоящее время проводит отпуск на Мальдивах. Она с удовольствием радует своих подписчиков фотографиями с курорта. Недавно она опубликовала снимок из больницы, куда ей пришлось обратиться из-за травмы ноги. «Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет», - написала о своем ранении Волочкова. Она отметила, что несколько дней ей пришлось терпеть боль, пока ее не уговорили обратиться к врачу.Также в этой публикации содержались фотографии и самой травмы. Окровавленные ноги повергли в шок многих подписчиков. Они наверняка высказали бы свое мнение по этому поводу в комментариях, но звезда исключила такую возможность.Такие неприятности случаются с Волочковой не впервые. Напротив, редко какой отпуск проходит у танцовщицы без визита к врачу. В своем Instagram-аккаунте звезда отметила, что ее жизнь не возможна без приключений.