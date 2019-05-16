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Nintendo выпустят новую игру Pokemon Rumble Rush для Android и iOS

Nintendo планирует выпустить новую игру Pokemon Rumble Rush для всех мобильных устройств Android и iOS. Сейчас бета-версия доступна для всех пользователей Android на территории Австралии.
Nintendo выпустят новую игру Pokemon Rumble Rush для Android и iOS

Pokemon Rumble Rush является четвертой игрой в своей серии, которая отличается захватывающим геймплеем. Игрок будет собирать новых покемонов, исследуя острова и участвуя в сражениях. Для прокачки зверьков доступно две характеристики – сила и выход. Первая улучшает скилы покемона, в то время как вторая позволяет вызывать дополнительных зверьков.

Игра является бесплатной, однако у игроков будет возможность доната, который можно тратить на внутреннеигровые вещи. Интересно, что игра была анонсирована еще в 2017 году, и только спустя два года получила свой релиз.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:43

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