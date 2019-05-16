Nintendo выпустят новую игру Pokemon Rumble Rush для Android и iOS





Pokemon Rumble Rush является четвертой игрой в своей серии, которая отличается захватывающим геймплеем. Игрок будет собирать новых покемонов, исследуя острова и участвуя в сражениях. Для прокачки зверьков доступно две характеристики – сила и выход. Первая улучшает скилы покемона, в то время как вторая позволяет вызывать дополнительных зверьков.Игра является бесплатной, однако у игроков будет возможность доната, который можно тратить на внутреннеигровые вещи. Интересно, что игра была анонсирована еще в 2017 году, и только спустя два года получила свой релиз.