АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Меньшая доза химиотерапии более эффективна для пожилых пациентов
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Эксперты рассказали о шести опасных последствиях диабета

Эксперты рассказали о 6 опасных последствиях диабета. Как оказалось, он является не только весьма распространённым заболеванием, но и приводит к ряду серьёзных осложнений.
Эксперты рассказали о шести опасных последствиях диабета

Как известно, на сегодняшний день порядка 422 млн людей по всему миру страдают от диабета. Заболевание является весьма распространенным и может привести к ряду осложнений. В первую очередь это кетоацидоз. Данное заболевание лечится инсулиновыми инъекциями, а без должного внимания может привести к смерти. На втором месте гипогликемия. Заболевание характеризуется крайне низким уровнем сахара в крови, что может привести к коме, а также, в некоторых случаях, к летальному исходу. Также стоит отметить кому, вызванную диабетом, точнее его осложнением. Среди симптомов важно выделить рост количества мочеиспусканий, наличие обездвиживания некоторых частей тела, упадок мышечного тонуса, судороги, а также сонливость.

Ещё одним последствием диабета могут стать проблемы со зрением. Также стоит отметить синдром диабетической стопы, который характеризуется болями в нижних конечностях и возникновением плохо заживающих язв, гангрен и некоторых видов кожных заболеваний, включая сухость, появление трещин и т.п.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Темная материя пробивает бреши
Возмущенный народ призывает СМИ
Минпромторг пересмотрит бюджет для
ИИ может быть послан Антихристом и
Эксперты рассказали о шести опасных
Ксения Бородина и Ольга Бузова озвучили
Ученые рассказали, как стать успешным
Group-IB обнаружила накрутку голосов за
Данные сотни российских туристических
Nintendo выпустят новую игру Pokemon
Промсвязьбанк проводит выставку «Бизнес
Эксперты назвали 5 причин желания
Минприроды планирует к лету рассчитать
На 3D-изображениях показали изменение
Анастасия Волочкова на отдыхе получила
Valve выпустила Steam Link для iOS и
Эксперты: Некоторые сахарозаменители
Елена Перминова призналась, что она с
Специалисты дали рекомендации по борьбе
Samsung Galaxy Note 10 Pro 5G получит
Российские дилеры снизили цены на
В Москве провели первую трансплантацию
Принц Гарри рассказал о первых
Ученые составили рейтинг самых пьющих
В Волгоградской области в протоке
В США 5-летний мальчик принес в детский
Наташа Королева купила платье за
В телефонах Finney, выпускаемых
Ученые: Питание матери в старшем
В Госдуме хотят запустить программу
Просмотреть все новости