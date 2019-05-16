Эксперты рассказали о шести опасных последствиях диабета





Как известно, на сегодняшний день порядка 422 млн людей по всему миру страдают от диабета. Заболевание является весьма распространенным и может привести к ряду осложнений. В первую очередь это кетоацидоз. Данное заболевание лечится инсулиновыми инъекциями, а без должного внимания может привести к смерти. На втором месте гипогликемия. Заболевание характеризуется крайне низким уровнем сахара в крови, что может привести к коме, а также, в некоторых случаях, к летальному исходу. Также стоит отметить кому, вызванную диабетом, точнее его осложнением. Среди симптомов важно выделить рост количества мочеиспусканий, наличие обездвиживания некоторых частей тела, упадок мышечного тонуса, судороги, а также сонливость.Ещё одним последствием диабета могут стать проблемы со зрением. Также стоит отметить синдром диабетической стопы, который характеризуется болями в нижних конечностях и возникновением плохо заживающих язв, гангрен и некоторых видов кожных заболеваний, включая сухость, появление трещин и т.п.