Минприроды планирует к лету рассчитать переход оплаты за вывоз мусора по факту





На сегодняшний день стоимость вывоза мусора рассчитывается для каждого отдельного района города в зависимости от нормативов. Они, в свою очередь, учитывают количество проживающих граждан и удалённость от центра переработки отходов. В Минприроды заявили, что подобная схема безнадёжно устарела и требует существенных изменений. Главным из них станет изменение стоимости за вывоз бытового мусора по факту его накопления, а не согласно нормативам. Полный отчёт о переходе составят до 1 июня.Эксперты заявили, что после нововведения существенно изменится стоимость вывоза мусора. Для некоторых районов крупных городов она возрастёт в связи с большой загруженностью. С другой стороны, менее загруженные предприятия, занимающиеся вывозом отходов, смогут снизить стоимость предоставляемых услуг.