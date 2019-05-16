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Минприроды планирует к лету рассчитать переход оплаты за вывоз мусора по факту

Минприроды России планирует к лету рассчитать все затраты на переход оплаты за вывоз мусора по факту. Сейчас эта стоимость рассчитывается по нормативам и далека от справедливой оценки.
Минприроды планирует к лету рассчитать переход оплаты за вывоз мусора по факту

На сегодняшний день стоимость вывоза мусора рассчитывается для каждого отдельного района города в зависимости от нормативов. Они, в свою очередь, учитывают количество проживающих граждан и удалённость от центра переработки отходов. В Минприроды заявили, что подобная схема безнадёжно устарела и требует существенных изменений. Главным из них станет изменение стоимости за вывоз бытового мусора по факту его накопления, а не согласно нормативам. Полный отчёт о переходе составят до 1 июня.

Эксперты заявили, что после нововведения существенно изменится стоимость вывоза мусора. Для некоторых районов крупных городов она возрастёт в связи с большой загруженностью. С другой стороны, менее загруженные предприятия, занимающиеся вывозом отходов, смогут снизить стоимость предоставляемых услуг.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 14:33

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