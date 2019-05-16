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Ученые рассказали, как стать успешным человеком

Британские психологи внимательно изучили установки и черты характера успешных людей. Получив результаты исследования эксперты дали рекомендации относительно того, как обрести гармонию и легче преодолевать трудности.
Ученые рассказали, как стать успешным человеком

Ученые отмечают, что отношение к жизни не является врожденной чертой и формируется в процессе жизнедеятельности, а значит, каждый сам в состоянии повлиять на установки, которые помогут справиться со сложными ситуациями. Прежде всего следует обратить внимание на то, с каким настроением воспринимаются неприятности, и от «я не могу» и «почему я» надо перейти к «я справлюсь». Уверенность в своих силах дает преимущество в борьбе с препятствиями.

Также специалисты рекомендуют не пренебрегать возможностью обращения к специалистам. Психолог поможет взглянуть на проблему с другой стороны и снизить уровень тревоги. Одним из методов, которые эксперты скорее всего порекомендуют применить, может быть перечисление 10 своих лучших качеств.

Одним из помощников в борьбе со стрессом может стать конопляное масло. Оно оказывает расслабляющее действие и поможет нормализовать сон. Также в этом могут помочь различные дыхательные практики. Не лишним будет найти источник вдохновения. Иногда кажется, что успешным людям не приходится прикладывать особых усилий для достижения поставленных целей. Убедиться в обратном поможет изучение биографий известных личностей и их пути к успеху. Не стоит забывать о том, что помощь лицам, попавшим в тяжелые ситуации, также помогает почувствовать себя увереннее.

Немаловажным фактом является поддержание хороших отношений в семье и с друзьями. Поддержка поможет быстрее достичь успеха, ведь людям важно ощущать стабильную и крепкую связь друг с другом.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:02

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