Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV





Недавно приложение Steam Link появилось в App Store и доступно для скачивания. Это могло произойти гораздо раньше, еще в мае 2018 года, но Apple отказала Valve в подобном размещении. Тогда такое решение вызвало немалый резонанс, так как до этого «яблочная» компания всегда разрешала сторонним разработчикам предоставлять аналогичные приложения в своем официальном магазине.Эксперты связывают эти изменения с иском против Apple, рассмотренном недавно Верховным судом США. Истец выступал против монополизации «яблочной» компанией ее собственного магазина App Store. Судьи приняли эти требования и обязали Apple изменить свою политику в данном вопросе.Теперь любой пользователь устройств на iOS, а также Apple TV, сможет скачать приложение Steam Link. У него будет одно большое отличие от версии для Android – пропадет возможность покупать игры в Steam. Для этого необходимо будет пользоваться отдельным приложением, установленным на персональный компьютер. Для корректной работы Steam Link требуется Wi-Fi с 5 ГГц или любое стандартное проводное подключение. Также необходимо, чтобы устройство и ПК находились в одной локальной сети. Новинка поддерживает контроллеры Steam и Mfi.