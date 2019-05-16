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Эксперты назвали 5 причин желания съесть вредную еду

Эксперты рассказали о пяти причинах, которые вызывают необходимость употребления вредной пищи. Как оказалось, дело не только во вкусовых особенностях продуктов, но также в потребностях организма.
Эксперты назвали 5 причин желания съесть вредную еду

Как известно, вредные продукты нередко пользуются популярностью. Есть 5 причин, которые этому способствуют. В первую очередь это несбалансированное питание. У организма есть потребность в определенных веществах. С учётом того, что некоторые из них имеются во вредной пище, люди употребляют её из-за подсознательного стремления восполнить требующиеся количество углеводов жиров и белков. Вторым фактором является однообразное питание и малая вариативность вкусов в повседневной пище. На третьем месте всевозможные диеты, а также волнение, вызванное их ожиданием либо результатом.

Четвертое место занимает эмоциональный голод. Отсутствие достаточного количества красок в жизни, а также внимания и любви может привести к желанию восполнить эти чувства едой. Пятое место достаётся проблемам со здоровьем. Тяга к соленому может говорить о болезни почек, а регулярная потребность в сладком свидетельствует о большом количестве стрессов в повседневной жизни.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:38

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