На 3D-изображениях показали изменение формы головы ребенка при рождении





Врачи знали, что голова ребенка складывается во время родов, но до недавнего времени точные детали оставались неясными. Впервые французские ученые описали данный процесс, показав на изображениях. На снимке показано, как ребенок проходит по родовому каналу. Оказалось, что пятая часть черепа возвращается в предродовое состояние, но изменения сохраняются при кесаревом сечении. При родах вагинальным путем деформация остается малозаметной.Доктора определили, что младенцы испытывают значительный стресс при рождении. Сильное напряжение может лежать в основе кровоизлияния в мозг и сетчатку, что происходит у новорожденных. Для подробного изучения данного процесса ученые намерены продолжить исследования.