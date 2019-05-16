Эксперты: Некоторые сахарозаменители могут вызвать рак
Российские медики рассказали о сахарозаменителях, которые способны спровоцировать рак. Как оказалось, существует ряд добавок, употребляемых вместо сахара, способных навести существенный вред организму.
Конфеты, пирожные, десерты, шоколад и просто сахар пользуются у граждан России повышенным спросом. Потребление сладостей в стране превышает в среднем 25 килограммов в год. При этом многие, пытаясь придерживаться здорового образа жизни, все чаще выбирают сахарозаменители. Однако действительно ли они настолько полезны для здоровья рассказали российские врачи.
Как оказалось, многие из таких продуктов могут привести к возникновению онкологии. Например, аспартам, который довольно часто приобретают россияне, вполне способен дать старт развитию раковых опухолей. Чтобы уберечься и защитить организм профессионалы рекомендуют использовать не химические соединения, а натуральные продукты. Среди них особенно популярны стевия, сукралоза и фруктоза. Однако и здесь нужно разумно подходить к потреблению, так как фруктоза может привести к ожирению, если употреблять ее в слишком больших количествах.
Также необходимо всегда учитывать гликемический индекс пищевых продуктов питания, он показывает уровень выработки инсулина и переработки сахара. Также к увеличению веса и объемов талии приведет и превышение нормы углеводов, содержащихся в сладкой еде. Кроме того, в продуктах без клетчатки обязательно нужно следить за количеством углеводов. Отдельно эксперты отмечают, что некоторые сладкие блюда имеют одинаковый индекс, потому простая замена одних десертов на другие никакой пользы не принесет.
Конфеты, пирожные, десерты, шоколад и просто сахар пользуются у граждан России повышенным спросом. Потребление сладостей в стране превышает в среднем 25 килограммов в год. При этом многие, пытаясь придерживаться здорового образа жизни, все чаще выбирают сахарозаменители. Однако действительно ли они настолько полезны для здоровья рассказали российские врачи.
Как оказалось, многие из таких продуктов могут привести к возникновению онкологии. Например, аспартам, который довольно часто приобретают россияне, вполне способен дать старт развитию раковых опухолей. Чтобы уберечься и защитить организм профессионалы рекомендуют использовать не химические соединения, а натуральные продукты. Среди них особенно популярны стевия, сукралоза и фруктоза. Однако и здесь нужно разумно подходить к потреблению, так как фруктоза может привести к ожирению, если употреблять ее в слишком больших количествах.
Также необходимо всегда учитывать гликемический индекс пищевых продуктов питания, он показывает уровень выработки инсулина и переработки сахара. Также к увеличению веса и объемов талии приведет и превышение нормы углеводов, содержащихся в сладкой еде. Кроме того, в продуктах без клетчатки обязательно нужно следить за количеством углеводов. Отдельно эксперты отмечают, что некоторые сладкие блюда имеют одинаковый индекс, потому простая замена одних десертов на другие никакой пользы не принесет.
Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:14