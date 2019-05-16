Эксперты: Некоторые сахарозаменители могут вызвать рак





Конфеты, пирожные, десерты, шоколад и просто сахар пользуются у граждан России повышенным спросом. Потребление сладостей в стране превышает в среднем 25 килограммов в год. При этом многие, пытаясь придерживаться здорового образа жизни, все чаще выбирают сахарозаменители. Однако действительно ли они настолько полезны для здоровья рассказали российские врачи.Как оказалось, многие из таких продуктов могут привести к возникновению онкологии. Например, аспартам, который довольно часто приобретают россияне, вполне способен дать старт развитию раковых опухолей. Чтобы уберечься и защитить организм профессионалы рекомендуют использовать не химические соединения, а натуральные продукты. Среди них особенно популярны стевия, сукралоза и фруктоза. Однако и здесь нужно разумно подходить к потреблению, так как фруктоза может привести к ожирению, если употреблять ее в слишком больших количествах.Также необходимо всегда учитывать гликемический индекс пищевых продуктов питания, он показывает уровень выработки инсулина и переработки сахара. Также к увеличению веса и объемов талии приведет и превышение нормы углеводов, содержащихся в сладкой еде. Кроме того, в продуктах без клетчатки обязательно нужно следить за количеством углеводов. Отдельно эксперты отмечают, что некоторые сладкие блюда имеют одинаковый индекс, потому простая замена одних десертов на другие никакой пользы не принесет.