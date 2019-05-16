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В США 5-летний мальчик принес в детский сад наркотики

В штате Филадельфия, США, произошел необычный инцидент в детском саду. 5-летний мальчик принес в это дошкольное учебное заведение наркотики, об этом удалось узнать воспитателям, и они вызвали полицию, правоохранители начали расследование.
В США 5-летний мальчик принес в детский сад наркотики

Этот необычный инцидент произошел в детском саду, организованном при римско-католической церкви святого Киприана Карфагенского. Пришедший рано утром 5-летний мальчик вел себя странно, это вызвало подозрение одной из помощниц воспитателей. Женщина подошла к ребенку и спросила, что находится в кармане его штанов и почему он пытается это спрятать. Американка думала, что это какая-то игрушка и попросила показать ее.

5-летний мальчик не сопротивлялся и передал помощнице воспитателя подозрительный пакет, в нем находилось вещество, напоминающее наркотики. Удивленная американка сразу вызвала полицию и рассказала, что случилось. У ребенка удалось узнать, что странный пакет он получил от незнакомца на улице. Тот попросил мальчика спрятать его на территории детского сада.

Полиция внимательно изучила пакет с наркотиками и установила, что в нем находится 22 дозы крэка. Местные правоохранители начали расследование и разыскивают человека, передавшего несовершеннолетнему ребенку запрещенные вещества. С воспитателями и мальчиком провели разъяснительную беседу, после чего последнего отпустили домой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:34

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