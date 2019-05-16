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В Сети раскрыты технические характеристики смартфона Xiaomi Mi Mix 4

В Сети появились технические характеристики смартфона Xiaomi Mi Mix 4, который отличается наличием 100-ваттной зарядки. В рейтинге консалтинговой компании DxOMark новинка заняла первое место.
В Сети раскрыты технические характеристики смартфона Xiaomi Mi Mix 4

Инсайдеры опубликовали снимок из презентации смартфона Xiaomi Mi Mix 4, который готовится к анонсу. Новинка может стать первой среди мобильных устройств, которая будет поддерживать 100-ваттную зарядку. Последняя представлена компанией Xiaomi в начале 2019 года. Модель Mi Mix 4 будет построена на базе однокристальной системы Snapdragon 855, а также оснащена дисплеем AMOLED с разрешением 2К. При этом экран будет иметь частоту обновления 120 Гц и поддерживать расширенный динамический диапазон HDR+.

В оснащении Xiaomi Mi Mix 4 окажутся до 16 Гб ОЗУ и до 1 ТБ быстрой флэш-памяти, а емкость аккумулятора составит не менее 4500 мАч. основная камера на 64 Мп заняла первое место в рейтинге DxOMark. Устройство также станет пыле- и влагозащищенным в соответствии со стандартом IP68.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:17

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